La propriété des ours complique un jeu simple, la séquence de victoires des taureaux se termine

Le Full Go revient alors que la saison 2021 des Bears se termine heureusement. Jason aborde la rumeur de la promotion de Ryan Pace, le rappel de Matt Nagy, pourquoi les Bears ressemblent à l’Amérique et pourquoi les fans des Bears ne devraient pas s’attendre à quelque chose de différent en 2022 (05:15). La séquence de victoires des Bulls se termine à neuf après une défaite de 113-99 à Dallas. Jason donne un aperçu du calendrier à venir des Bulls contre une concurrence difficile qui pourrait s’avérer être une étape importante de la saison (26:58). Jason termine en abordant son absence de l’émission la semaine dernière, et pourquoi il reste plus important que jamais que nous prenions soin les uns des autres (47:07).

Hôte : Jason Goff

Producteurs : Steve Ceruti, Chris Tannehill et Jessie Lopez

À la tendre mémoire de Denyce Ellis

S’abonner: Spotify