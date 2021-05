La propriété fractionnée attire rapidement l’attention des NRI, des HNI et des UHNI

Cependant, les petits investisseurs de détail s’en abstiendront car le marché indien n’est pas réglementé. De tels investisseurs préféreraient une FPI, car elle est plus transparente et mieux gouvernée, a-t-il déclaré.

Pour Sunil Arora, un analyste de haut niveau d’une société de conseil en investissement à Mumbai, posséder une partie d’un étage de bureaux sur la route de Bannerghatta à Bangalore était une décision d’investissement judicieuse. «J’avais de l’argent à investir dans le commerce [real estate], mais pas assez pour posséder un étage. La propriété fractionnée m’offre une part d’action puisque les rendements sont d’environ 7 à 8,5% contre 2 à 4% dans le résidentiel », a-t-il déclaré.

Arora fait partie d’un nombre croissant de NRI, HNI et cadres C-suite qui souhaitent posséder une partie du loyer générant un espace de bureau de catégorie A. Alors que Covid-19 posait des défis économiques sans précédent pour l’immobilier, les investisseurs ont été contraints d’explorer des classes d’investissement émergentes et alternatives comme la copropriété, qui, bien qu’à ses débuts, gagne du terrain, en particulier dans la location de bureaux et l’entreposage industriel.

La propriété fractionnée offre à un particulier ou à un investisseur de détail une part dans un actif corporel de grande valeur. À l’heure actuelle, ce type d’investissement en Inde est largement concentré dans les espaces de bureaux, mais après Covid, l’entreposage industriel et les propriétés de vacances de luxe émergent également comme des actifs privilégiés. Ces plateformes facturent généralement une commission annuelle de gestion d’actifs et / ou une commission liée à la performance.

Prashant Thakur, responsable de la recherche chez Anarock Property Consultants, a déclaré qu’un investisseur bénéficie d’un rendement locatif stable d’environ 8 à 9% dans l’immobilier commercial et, si le marché est bon, d’une appréciation du capital également. «Cela encouragera les acheteurs individuels. L’avantage en est un, j’investis dans une propriété commerciale de catégorie A où les rendements locatifs seront supérieurs à ceux du résidentiel. Deuxièmement, je suis assuré de la diligence raisonnable. Troisièmement, je n’ai pas à me soucier de la gestion des locataires, et quatrièmement, je peux quitter à tout moment », a-t-il déclaré.

Bien que la propriété fractionnée soit un concept en développement en Inde, par rapport à des marchés comme les États-Unis ou Singapour, ces plates-formes ont une portée immense, selon le PDG de Strata, Sudarshan Lodha. «En 2020, environ 2,6 appartements lakh ont été vendus. Sur ce total, 55% correspondent à l’utilisation finale et 45% à l’investissement. Vous parlez donc d’appartements de 1,2 lakh acquis en tant qu’investissement. Un appartement en moyenne est Rs 50 lakh. Ainsi, un investissement de 60 000 crores de Rs est allé dans le résidentiel pour un rendement de 2-3%. C’est en soi mon marché », a-t-il déclaré.

Lodha a déclaré qu’environ 15 à 20 lakh gagnent entre 25 et 5 crores de roupies par an en Inde, selon les données de l’impôt sur le revenu. «Pour que je finance un actif de Rs 50 crore, j’ai besoin de 200 personnes avec un minimum de Rs 25 lakh. Pour être à Rs 5 000 crore, j’ai besoin de 20 000 personnes. Mon public cible est assis là », a-t-il déclaré.

Shiv Parekh, fondateur de la principale plate-forme hBits, a déclaré qu’il était crucial de développer la confiance entre les clients. «Il y a un grand déficit de confiance dans l’immobilier et nous essayons de résoudre ce problème. Ici, nous ne pouvons pas retirer de l’argent d’un bien et le mettre dans un autre. Un investisseur dans une plateforme de copropriété a une visibilité complète. Les propriétés sont achevées avec les locataires, il n’y a donc aucun risque en termes d’achèvement », a-t-il déclaré.

En outre, hBits travaille avec des partenaires respectés, a déclaré Parekh, ajoutant: «Nous travaillons avec Shardul Amarchan Mangaldas pour les rapports sur les titres, pour l’évaluation, nous travaillons avec JLL, pour créer toute la structure avec laquelle nous travaillons avec Deloitte. Tout l’argent est transféré via un séquestre et des fiduciaires. L’argent est donc mis sous séquestre et de là pour acheter la propriété. »

Thakur d’Anarock a déclaré que la propriété fractionnée restera le terrain de jeu des NRI et des HNI pendant cinq à six ans. «Cela a commencé avec des immeubles de bureaux de catégorie A, mais maintenant, nous constatons que pendant Covid-19, il y a une demande soudaine de maisons de vacances et cela alimente l’intérêt pour les maisons de vacances de luxe et les centres de villégiature», a-t-il déclaré.

Cependant, les petits investisseurs de détail s’en abstiendront car le marché indien n’est pas réglementé. De tels investisseurs préféreraient une FPI, car elle est plus transparente et mieux gouvernée, a-t-il déclaré.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.