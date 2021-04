La propriété fractionnée donne un coup de pouce à l’immobilier commercial

Investir dans l’immobilier commercial gagne du terrain en raison de la volatilité accrue du marché boursier et de la baisse des rendements des obligations et des dépôts à terme.

Si cette pandémie a accompli quelque chose, elle nous a obligés à reconsidérer la façon dont nous prenons les décisions financières, en particulier la façon dont nous épargnons et investissons. Comme si les réductions de salaires et les licenciements n’étaient pas assez graves, de nombreuses personnes ont perdu leur épargne boursière en 2020, et certaines ont dû diviser leurs dépôts à terme ou vendre des biens pour répondre à leurs besoins.

La question est: comment faire un investissement fiable et à l’épreuve des pandémies qui offre des rendements quotidiens et liquides qui pourraient aller directement dans nos poches, ainsi qu’une appréciation du capital à long terme? Au cours de l’année écoulée, une forme d’investissement s’est démarquée à tous ces égards: la copropriété de biens immobiliers commerciaux. L’immobilier fractionné est un investissement licorne car il offre une combinaison rare de rendements élevés et de faible risque. Il met à la disposition du citoyen moyen les rendements attractifs de l’immobilier commercial (CRE).

«Les investissements dans l’immobilier commercial gagnent en popularité en raison de la volatilité accrue du marché boursier et de la baisse des rendements des obligations et des dépôts à terme. La propriété fractionnée dans des propriétés commerciales a donné aux investisseurs de détail l’occasion d’investir de plus petites sommes dans le marché en plein essor de l’immobilier commercial en Inde, les aidant ainsi à ouvrir une source alternative de flux de revenus. L’avenir de l’investissement fractionné semble brillant et durable et les investisseurs de détail ont donc sauté dans ce train en marche pour surfer sur la vague de rendements sûrs et sains et aussi comme un moyen de diversifier leur portefeuille d’investissement », déclare Mohit Goel, PDG d’Omaxe Ltd.

La propriété fractionnée devrait être l’avenir du marché immobilier, car elle répond à l’un des problèmes les plus importants de la propriété commerciale: la barrière élevée à l’entrée ou l’investissement en capital nécessaire.

«Considérez un espace de bureau de luxe d’une valeur de Rs 90 crore. Normalement, un investissement aussi important ne sera accessible qu’à ceux qui ont une valeur nette élevée (HNI). Cependant, avec la propriété fractionnée, un individu peut désormais investir aussi peu que Rs 10 lakh pour devenir copropriétaire d’une propriété et peut gagner des rendements locatifs allant jusqu’à 6% à 10% par an. En comparaison, un investissement similaire dans l’immobilier résidentiel n’aurait rapporté que 1,5 à 3% », déclare Ashish Bhutani, MD, Bhutani Infra.

Contrairement au reste du marché financier, l’immobilier commercial n’a subi qu’une modeste récession au cours des premiers mois du blocage de l’année dernière et s’est rapidement rétabli au troisième trimestre. Par rapport au trimestre précédent, l’absorption nette de CRE a augmenté de 63%, tandis que les nouvelles livraisons ont augmenté de 59%.

«Bien que l’immobilier dans d’autres pays ait souffert en raison de l’épidémie de Covid-19, la location de bureaux en Inde a augmenté au cours de la même période en raison de la forte industrie de l’externalisation du pays. Cela devrait servir de bon rappel aux investisseurs indiens, résidents et non-résidents, qu’il est temps pour eux d’obtenir également une part du gâteau immobilier. En réalité, c’est maintenant le meilleur moment pour investir, car les prix de la CRE devraient monter en flèche à l’avenir », déclare Achal Raina, COO, Raheja Developers.

Les locataires d’une propriété résidentielle ont tendance à quitter la propriété régulièrement, ce qui entraîne une perte de revenus locatifs avant qu’un nouvel occupant puisse être trouvé. Le bail de location d’une propriété commerciale est généralement de trois ans, bien qu’il puisse être plus long dans certains cas. Les locataires de la propriété de catégorie A sont généralement des sociétés multinationales, des banques ou des entreprises de technologie de l’information aux poches profondes; ces locataires ne manquent pas de loyer mais paient à temps. Ils aiment souvent décorer eux-mêmes l’espace, selon leurs goûts. De plus, en raison du temps, des ressources et des efforts qu’ils consacrent à la conversion de la propriété en bureaux, ces locataires sont plus susceptibles de prolonger leur bail de location. Pour de meilleurs rendements, il est préférable d’investir dans une propriété déjà louée.

Les retours de location seront crédités sur votre compte bancaire chaque mois. Contrairement aux dépôts bancaires ou aux obligations, où vous devez attendre que l’investissement arrive à échéance et que la période de blocage se termine avant de pouvoir accéder à vos revenus, vous pouvez accéder immédiatement à vos revenus.

«La propriété fractionnée garantit un taux de rendement croissant – rendement locatif et appréciation du capital. En Inde, la propriété commerciale a augmenté à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16 pour cent au cours des cinq dernières années. Outre l’augmentation de l’appréciation du capital, vous pouvez également vous attendre à une augmentation des rendements locatifs si vous investissez dans une société immobilière réputée. Cette augmentation est intégrée au contrat de location pour protéger votre investissement contre l’inflation potentielle et le maintenir stable au fil du temps », déclare Sagar Saxena, chef de projet, Spectrum Metro.

Les investisseurs, cependant, doivent faire preuve de diligence raisonnable sur la propriété en termes de lieu, de rendement locatif, de potentiel d’appréciation du capital et des types de locataires qu’elle attirerait.

