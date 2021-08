La protection contre le harcèlement sur Instagram s’est renforcée w. trois mesures

in

Le harcèlement sur Instagram a récemment fait la une des journaux lorsque des joueurs de football noirs ont été victimes d’abus racistes après la récente finale de l’Euro 2020. Le réseau social a désormais annoncé une nouvelle fonctionnalité pour s’en prémunir, et renforcé deux mesures existantes…

Instagram disposait déjà de deux fonctionnalités existantes conçues pour limiter ces attaques et les a boostées toutes les deux.

Des avertissements plus forts à ceux qui publient des messages abusifs

Instagram vise à détecter les commentaires abusifs avant qu’ils ne soient publiés, ce qui entraîne une alerte contextuelle à l’auteur indiquant que leur publication peut enfreindre les directives de la communauté du réseau. Pour une deuxième ou une troisième publication, ils ont été avertis que la publication du message pourrait entraîner la suppression de leur compte.

L’entreprise affirme que cela a été efficace, avec environ la moitié des utilisateurs choisissant de modifier ou de supprimer leur message, de sorte que l’avertissement apparaîtra désormais lors d’une première infraction.

Les mots cachés peuvent bloquer automatiquement le harcèlement sur Instagram

Les utilisateurs de certains pays peuvent choisir de filtrer automatiquement les messages directs contenant des mots et des phrases offensants. La liste est conçue pour détecter les commentaires racistes, sexistes et homophobes, ainsi que d’autres types d’abus.

Instagram a maintenant déployé la fonctionnalité Mots cachés à l’échelle mondiale; augmenté le nombre de mots-clés ; et a ajouté une option Masquer plus de commentaires pour une protection encore plus grande.

Nous avons lancé cette fonctionnalité dans une poignée de pays plus tôt cette année, et elle sera disponible pour tout le monde d’ici la fin de ce mois. Nous continuerons d’encourager les comptes avec de nombreux abonnés à l’utiliser, avec des messages à la fois dans leur boîte de réception DM et à l’avant de leur plateau Stories. Nous avons élargi la liste des mots, hashtags et emojis potentiellement offensants que nous filtrons automatiquement des commentaires, et continuerons de la mettre à jour fréquemment. Nous avons récemment ajouté une nouvelle option d’inscription à « Masquer plus de commentaires » qui peuvent être potentiellement dangereux, même s’ils ne peuvent pas enfreindre nos règles.

Par défaut, n’importe qui peut commenter n’importe laquelle de vos publications Instagram, qu’elle vous suive ou non. Une nouvelle fonctionnalité Limites vous permettra de bloquer les publications et les demandes de DM des non-abonnés, ainsi que de ceux qui ne vous ont suivi que récemment. En effet, de nombreux agresseurs suivent un compte spécifiquement pour publier une attaque.

Nos recherches montrent qu’une grande partie de la négativité envers les personnalités publiques vient de personnes qui ne les suivent pas réellement, ou qui ne les ont que récemment suivies, et qui s’accumulent simplement sur le moment. Nous l’avons vu après la récente finale de l’Euro 2020, qui a entraîné une augmentation importante – et inacceptable – des abus racistes envers les joueurs. Les créateurs nous disent également qu’ils ne veulent pas désactiver complètement les commentaires et les messages ; ils veulent toujours entendre parler de leur communauté et construire ces relations. Les limites vous permettent d’entendre vos abonnés de longue date, tout en limitant les contacts avec des personnes qui pourraient ne venir sur votre compte que pour vous cibler. Les limites seront disponibles pour tout le monde sur Instagram à partir d’aujourd’hui. Accédez à vos paramètres de confidentialité pour l’activer ou le désactiver, quand vous le souhaitez. Nous explorons également des moyens de détecter quand vous pouvez rencontrer un pic de commentaires et de messages privés, afin que nous puissions vous inviter à activer les limites.

Instagram dit qu’il continuera à itérer sur ses protections.

