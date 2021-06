La protection de la confidentialité du courrier pourrait nuire aux petits éditeurs de newsletter

in

L’une des nouvelles fonctionnalités de confidentialité incluses dans iCloud+ est ce qu’Apple appelle Mail Privacy Protection. Bien que cela soit conçu pour protéger les utilisateurs d’Apple Mail contre les spécialistes du marketing trop intrusifs, certains craignent que cela ne nuise gravement aux petits éditeurs de newsletters par e-mail.

C’est parce que cela leur refusera l’accès à une métrique clé utilisée pour vendre la publicité qui rend bon nombre de ces newsletters viables…

Une introduction rapide sur les newsletters par e-mail

Une tendance croissante au cours des dernières années a été que les écrivains individuels quittent les grands éditeurs et proposent plutôt du contenu directement aux lecteurs sous forme de bulletin électronique. Cela a donné une plus grande liberté et indépendance aux écrivains, et a permis aux lecteurs de soutenir les écrivains qu’ils apprécient.

Certains sites Web proposent également du contenu sous forme de newsletter, parfois comme moyen de générer du trafic vers leur site, offrant parfois du contenu bonus uniquement disponible pour les abonnés à la newsletter.

Il existe deux façons de gagner sa vie grâce aux newsletters par e-mail. Tout d’abord, facturez un abonnement. Bien que cela soit viable pour certains, ces coûts d’abonnement peuvent rapidement augmenter, ce qui signifie que seule une minorité de lecteurs est prête à payer. La deuxième approche, la plus populaire, consiste à vendre des annonces dans la newsletter. Dans ce cas, les lecteurs obtiennent le contenu gratuitement et les écrivains ou les éditeurs gagnent leur vie grâce aux revenus publicitaires, c’est-à-dire le même modèle commercial qui finance la plupart des sites Web éditoriaux.

Mais pour vendre des annonces, il ne sert à rien aux éditeurs de pointer du doigt leurs numéros d’abonnés. Les annonceurs ne se soucient pas du nombre de personnes qui reçoivent une newsletter, ils se soucient du nombre de personnes qui la lisent.

Pixels de suivi

Un pixel de suivi est un lien vers une petite image (généralement un seul pixel) intégrée dans un e-mail. Lorsque l’e-mail est ouvert, Apple Mail (ou une autre application de messagerie) récupère cette image sur un serveur. En utilisant un lien unique pour chaque abonné (généralement lié à son adresse e-mail), l’éditeur peut savoir quand l’e-mail a été lu car l’image unique a été téléchargée.

Pour les éditeurs de newsletters par e-mail, cela leur fournit une mesure vitale appelée Taux d’ouverture : combien de personnes ouvrent l’e-mail. C’est cette métrique que les annonceurs veulent connaître lorsqu’ils décident des newsletters à parrainer.

Mail Privacy Protection bloque les pixels de suivi

Mail Privacy Protection bloque ces pixels de suivi, ce qui signifie que les éditeurs ne connaîtront plus leur taux d’ouverture. Comme l’explique NiemenLab, c’est un gros problème car les utilisateurs d’Apple dominent les abonnements par e-mail.

Apple Mail, la plate-forme dominante pour le courrier électronique aux États-Unis et ailleurs. Selon les chiffres de parts de marché les plus récents de Litmus, pour mai 2021, 93,5% de tous les e-mails ouverts sur mobile proviennent d’Apple Mail sur iPhone ou iPad. Sur le bureau, Apple Mail sur Mac est responsable de 58,4% de tous les e-mails ouverts. Ces chiffres sont incroyablement élevés – bien plus élevés que la part de marché des appareils d’Apple, car les utilisateurs d’Apple passent beaucoup plus de temps à recevoir et à lire des e-mails que les utilisateurs d’Android, Windows ou Linux. Globalement, 61,7% de tous les e-mails sont ouverts dans Apple Mail, sur un appareil ou un autre.

Mail Privacy Protection est également la première invite que vous voyez lorsque vous ouvrez l’application Mail dans iOS 15. La plupart des non-geeks ne sauront pas ce que c’est, mais toute option de confidentialité proposée sonnera bien, nous verrons donc probablement une répétition de Transparence du suivi des applications, où 96 % des utilisateurs choisissent d’activer la protection.

Les petits éditeurs seront les plus touchés

Matt Taylor, chef de produit au Financial Times, affirme que les plus gros dégâts seront causés aux plus petits éditeurs. La raison en est que l’envoi de newsletters par e-mail en masse coûte de l’argent, donc si un abonné ne parvient pas à en lire une, il est financièrement logique de les supprimer de la base de données.

Là où auparavant vous pouviez désinscrire les lecteurs qui n’avaient pas ouvert votre newsletter pour économiser de l’argent, maintenant vous ne savez pas s’ils sont fidèles ou non […] Un éditeur plus important peut se permettre de conserver 20 000 destinataires sur une liste qui n’ouvre jamais d’e-mail. Une petite tenue ne peut pas.

Cependant, tout le monde n’est pas aussi pessimiste. Casey Newton, qui vit lui-même d’un bulletin d’information indépendant, dit qu’il existe d’autres mesures disponibles.

Alex Kantrowitz, auteur de la newsletter gratuite et financée par la publicité Big Technology, m’a dit que son inventaire publicitaire était épuisé pour le premier semestre, grâce à une audience premium qu’il a identifiée non pas par un suivi basé sur des pixels mais par un bon vieux sondage auprès des lecteurs. (The Markup a également utilisé des sondages auprès des lecteurs pour se faire une idée de sa base d’utilisateurs) […] Les écrivains peuvent trianguler l’engagement des lecteurs par de nombreuses mesures qui leur sont encore disponibles, y compris les vues que leurs histoires obtiennent sur le Web, la croissance globale de leur liste de diffusion et, le plus significatif de tous, la croissance de leurs revenus.

Quelle est ton opinion? Allez-vous activer la protection de la confidentialité des messages ? Faites le nous savoir dans les commentaires.

Photo : Stephen Phillips/Unsplash

