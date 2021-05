La protection IP empêche Take-Two du contenu généré par l’utilisateur

Le PDG et président de Take-Two, Strauss Zelnick (photo), a exprimé son intérêt pour le contenu généré par les utilisateurs pour son jeu, mais se dit préoccupé par la propriété intellectuelle.

S’adressant aux investisseurs – tel que transcrit par Seeking Alpha – le dirigeant a été invité à donner son avis sur les opportunités dans cet espace grâce au succès de plateformes comme Roblox.

Zelnick a déclaré qu’il souhaitait s’assurer que la propriété intellectuelle de l’entreprise était protégée d’une manière ou d’une autre avant d’ouvrir ses versions au contenu généré par les utilisateurs.

“Il se passe énormément de choses intéressantes dans le monde du contenu généré par les utilisateurs et cela depuis un certain temps”, a-t-il déclaré.

“Et nous sommes ouverts d’esprit et nous voulons soutenir la communauté. En même temps, il est extrêmement important que nous et les autres protégeons notre propriété intellectuelle.

“C’est donc le hic. Le hic, c’est de trouver un moyen d’engager les consommateurs d’une part et de leur permettre d’exprimer leur intérêt et même leurs désirs créatifs dans le contexte de nos propriétés. Et il existe de nombreuses façons de procéder. Et Je crois que nous explorerons à nouveau nombre de ces moyens dans le contexte de la protection de notre propriété intellectuelle. “

