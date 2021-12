La protection vaccinale d’AstraZeneca Covid diminue après trois mois : étude du Lancet

La baisse d’efficacité commence à apparaître vers trois mois, lorsque le risque d’hospitalisation et de décès est le double de celui de deux semaines après la deuxième dose, ont-ils déclaré.

La protection offerte par le vaccin Oxford-Astra Zeneca COVID-19 diminue après trois mois de réception de deux doses du préventif, selon une étude publiée dans le journal The Lancet.

Les résultats tirés des ensembles de données au Brésil et en Écosse suggèrent que des programmes de rappel sont nécessaires pour aider à maintenir la protection contre les maladies graves chez les personnes vaccinées avec AstraZeneca, connu sous le nom de Covishield en Inde.

Les chercheurs ont analysé les données de deux millions de personnes en Écosse et de 42 millions de personnes au Brésil qui avaient été vaccinées avec le vaccin AstraZeneca.

En Écosse, par rapport à deux semaines après avoir reçu une deuxième dose, le risque d’être hospitalisé ou de mourir de COVID-19 était environ cinq fois plus élevé près de cinq mois après avoir été doublement vacciné, ont déclaré les chercheurs.

La baisse d’efficacité commence à apparaître vers trois mois, lorsque le risque d’hospitalisation et de décès est le double de celui de deux semaines après la deuxième dose, ont-ils déclaré.

Les chercheurs d’Écosse et du Brésil ont découvert que le risque d’hospitalisation et de décès était multiplié par trois en moins de quatre mois après la deuxième dose de vaccin. Des chiffres similaires ont été observés pour le Brésil, ont-ils déclaré.

« Les vaccins ont été un outil clé dans la lutte contre la pandémie, mais la baisse de leur efficacité est une préoccupation depuis un certain temps », a déclaré le professeur Aziz Sheikh, de l’Université d’Édimbourg, au Royaume-Uni.

« En identifiant à quel moment le déclin commence à se produire dans le vaccin Oxford-AstraZeneca, il devrait être possible pour les gouvernements de concevoir des programmes de rappel qui peuvent garantir le maintien d’une protection maximale », a déclaré Sheikh.

L’équipe a pu comparer les données entre l’Écosse et le Brésil car ils avaient un intervalle similaire entre les doses – 12 semaines – et la priorisation initiale des personnes vaccinées – les personnes les plus à risque de maladie grave et les travailleurs de la santé.

La variante dominante était différente dans chaque pays au cours de la période d’étude – Delta en Écosse et Gamma au Brésil.

Cela signifie que la baisse d’efficacité est probablement due à la diminution du vaccin et à l’impact des variantes, selon les chercheurs.

L’étude a également estimé l’efficacité du vaccin à des intervalles de deux semaines similaires en comparant les résultats des personnes qui ont été vaccinées avec celles qui ne sont pas vaccinées.

Cependant, les experts ont averti que ces chiffres doivent être traités avec prudence car il devient de plus en plus difficile de comparer les personnes non vaccinées à celles vaccinées présentant des caractéristiques similaires, en particulier parmi les groupes d’âge plus âgés où tant de personnes sont désormais vaccinées.

« Nos analyses d’ensembles de données nationaux d’Écosse et du Brésil suggèrent qu’il y a une diminution considérable de l’efficacité du vaccin Oxford AstraZeneca, avec une protection contre le COVID-19 sévère diminuant avec le temps », a déclaré le professeur Srinivasa Vittal Katikireddi de l’Université de Glasgow au Royaume-Uni. .

« Notre travail met en évidence l’importance de recevoir des rappels, même si vous avez reçu deux doses du vaccin Oxford AstraZeneca, dès que vous le pouvez », a ajouté Katikiredd.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.