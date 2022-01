La protéine végétale triomphe : c’est ainsi que sa consommation augmente

01/11/2022

Au départ, le burger de légumes et autres préparations imitant la viande mais à base de plantes semblaient pratiquement une anecdote sans grand avenir. Et pourtant, les aliments à base de protéines végétales se multiplient dans le monde. Les consommateurs sont de plus en plus demandeurs d’alternatives à la viande tant dans les supermarchés que dans les établissements de restauration rapide.

Un rapport de Bloomberg Intelligence a mis des chiffres sur le marché des substituts de protéines animales et calcule que sa valeur passera de 26 000 millions d’euros à plus de 143 000 millions en 2030, 7,7 % du marché total des protéines.

Les alternatives au lait sont plus établies et celles de la viande et du poisson ne veulent pas être moins, profitant de l’attrait des consommateurs plus conscients de l’environnement et de la santé.

Viande végétale | Heura

Selon la division de recherche de Bloomberg, la région Asie-Pacifique dominera le marché des protéines végétales en 2030, suivie par l’Europe et l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

L’expert-conseil IRI María Huguet met en lumière Efeagro les bonnes performances de cette catégorie aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Allemagne, tandis que dans les pays à forte tradition carnée et laitière comme l’Italie ou la France, la croissance est plus faible.

Évolution en Espagne

En Espagne, après avoir augmenté de 48 % au cours des deux dernières années, le marché des protéines végétales est évalué à environ 430 millions d’euros, avec un volume de plus de 250 millions de kilos ou de litres.

« Tellement de substituts de viande, dont la valeur a augmenté de 16 % l’année dernière, car les boissons végétales sont deux catégories déjà présentes sur le marché espagnol et récurrentes dans les supermarchés & rdquor ;, après être même entrées dans des foyers qui ne sont pas végétaliens, précise Huguet.

Preuve de l’intérêt déclenché, le lancement l’an dernier d’une nouvelle marque blanche de la chaîne de supermarchés Lidl pour les végétariens et végétaliens avec 140 références, afin d’élargir l’assortiment d’alternatives végétales à la viande en Espagne.

Les sources de Lidl assurent que la demande ne cesse de croître et ainsi ils veulent répondre aux besoins de leurs clients, en misant principalement sur les fournisseurs nationaux et en les combinant toujours avec des articles internationaux.

En général, les mouvements couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur, y compris la restauration, comme en témoignent les derniers investissements dans le développement de produits végétaux qui sont réalisés par de grandes chaînes de restauration rapide telles que McDonalds, KFC ou Burger King dans différentes parties du monde.

Produits végétaliens | Agences

Des entreprises pionnières dans la production d’alternatives aux protéines animales comme l’américaine Beyond Meat ou Impossible Foods s’associent également avec des restaurants, tandis que des multinationales comme Cargill, DuPont, Kellogg’s, Nestlé ou Unilever n’ont pas manqué l’occasion d’innover dans ce type de des produits.

Accélérer la croissance

L’industrie de la viande et des produits laitiers a opté pour ce marché en Espagne, où de nouvelles entreprises ont également vu le jour qui se positionnent contre la consommation de viande ou optent pour un « rééquilibrage & rdquor; de consommation entre l’animal et le végétal.

L’un de ces derniers est NeWind Foods, né du partenariat entre Aviko, un groupe néerlandais spécialisé dans la transformation de la pomme de terre, et Eurofrits, fabricant espagnol de produits précuits.

Son conseiller, Juan Lizariturry, explique que leurs produits de grignotage, « doigts & rdquor ; ou des hamburgers sortent d’une usine de Burgos et Eurofrits recherche et développement, tout en examinant les ingrédients dans les plats, les fromages et autres produits.

« Il n’est pas surprenant qu’à moyen terme il y ait un investisseur qui soit intéressé par un accord avec les actionnaires actuels », précise-t-il.

Parmi les entreprises émergentes ou « start-ups » du secteur, Heura est un exemple de la façon dont une initiative initialement financée par des prêts d’amis et de la famille Elle a ensuite vu son capital s’étoffer avec des fonds américains et des investisseurs privés européens.

Nourriture végétalienne | Agences

L’un des fondateurs, Marc Coloma, assure que sa priorité actuelle est d’accélérer la croissance d’une industrie qui est en train de naître et d’atteindre plus de marchés pour la financer, en profitant « des opportunités de produits qui n’existent pas et en promouvant des produits beaucoup plus durables. chaînes & rdquor ;.

La pérennité financière de l’entreprise à court terme reste pour l’instant au second plan, selon Coloma, qui préconise que davantage de personnes en Espagne et dans le reste du monde consomment cette catégorie et parvenir à une amélioration constante du produit.

Les experts s’accordent à dire qu’un défi pour le secteur est de proposer des alternatives aux produits d’origine animale qui leur ressemblent le plus possible en goût et qui sont plus sainsÉtant donné que ceux à base de protéines végétales nécessitent souvent plus de transformation et contiennent plus de calories et d’ingrédients.