« La protestation de l’aile Mercedes serait le dernier recours », insiste Helmut Marko de Red Bull

Helmut Marko dit que protester contre l’aileron arrière de Mercedes serait le « dernier recours », il préférerait que la FIA s’en occupe.

Red Bull insiste depuis un certain temps maintenant sur le fait qu’il se passe quelque chose avec la Mercedes W12 qui lui donne un avantage majeur en termes de vitesse en ligne droite.

Alors qu’au départ, il était supposé que l’équipe de Brackley utilisait une astuce pour refroidir leur moteur, il a également été question de leur aileron arrière.

Selon Michael Schmidt d’Auto Motor und Sport, un ancien employé de Mercedes a dit à Red Bull que « la lame principale de la Mercedes est censée être abaissée » sous une certaine charge.

« Si la théorie est correcte », a-t-il ajouté, « ce serait beaucoup plus difficile à détecter car la pale principale est partiellement recouverte par le drapeau qui se trouve devant elle.

« Cet effet se produirait également sans DRS. »

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, y a fait allusion vendredi lors du Grand Prix du Qatar.

« Je pense que c’est quelque chose d’encore plus avancé », a-t-il déclaré à Sky Sports.

« Il est caché dans son fonctionnement, il est donc plus difficile à repérer à partir d’une caméra. Mais vous pouvez voir que la performance en ligne droite depuis la Hongrie, et en particulier lors des deux derniers Grands Prix, est devenue exponentielle.

« Je pense que cela nous concerne évidemment, et c’est pourquoi Adrian [Newey, chief technical officer] et Paul [Monaghan, chief engineer} have been discussing it with the FIA.”

Marko says he hopes the FIA deal with it this weekend in Qatar as he would rather that happen than Red Bull having to protest.

Speaking to Sky Germany, the Red Bull motorsport advisor said: “First of all, we hope that the FIA will take a closer look, which seems to be the case here.

“The protest would be the last resort.”

Asked if Mercedes may be forced into making changes to their rear wing, he added: “It is difficult to say from the outside, but we will see it in the data.

“There is some movement [in this topic]. «

Le joueur de 78 ans a également été interrogé sur la tentative ratée de Mercedes de revoir la conduite défensive de Verstappen au Grand Prix de Sao Paulo.

Mercedes avait demandé le droit de révision, mais cela lui a été refusé vendredi, les commissaires sportifs déclarant qu’il n’y avait aucune nouvelle information « significative ».

Marko dit que ce n’était que « ennuyeux » car Red Bull a dû passer du temps « à surveiller et à sonder tout matériel de défense », du temps qui aurait dû être consacré à travailler sur la voiture avant la course au Qatar.