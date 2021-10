La protestation de Laura Pausini contre l’homophobie qui a conquis la moitié de l’Espagne

Nouvelles connexes

Vous pouvez ou non aimer sa musique, mais tout le monde aime Laura Pausini. Après avoir parcouru plusieurs émissions à la télévision espagnole, nous avons pu rencontrer la femme derrière un nom qui s’est imposé sur la scène musicale dans les années 90. et son naturel nous a conquis. Dans le même ordre d’idées, aujourd’hui, une interview qu’ils ont réalisée en novembre 2013 revient au grand jour, ce qui suppose que tout un plaidoyer en faveur du mariage égal.

Une courte vidéo TikTok dans laquelle Pausini a arrêté les pieds d’un intervieweur homophobe a allumé la mèche de la recherche que les tweeters ont effectuée dans la bibliothèque des journaux pour mettre en lumière l’intégralité de l’interview de l’italien, qui n’est pas perdue. « Oui, j’ai plusieurs amies lesbiennes, plusieurs amies homosexuelles, c’est quoi le problème ? », répond la chanteuse en s’installant avec force : « René, tiens-toi bien, hein. Parce que les hétérosexuels italiens frappent, surtout les femmes. »

apprenez à détecter les drapeaux rouges avec la rapidité de Laura Pausini pic.twitter.com/AzomedS0Xb – 🎃 salope nostalgique🎃 (@josernestosoto) 26 octobre 2021

Le René auquel Pausini fait référence est le présentateur et intervieweur mexicain René Franco, qui l’a interviewée à plusieurs reprises. Ce jour-là, le 6 novembre 2013, elle a expliqué ouvertement pourquoi elle n’avait pas épousé son compagnon Paolo Carta, avec qui elle partage sa vie depuis 2005 et ils ont une fille en commun. « Je viens d’un pays appelé l’Italie où les êtres humains n’ont pas le même droit aux yeux de la loi quand on parle de se marier », a-t-il commencé à exposer.

C’était trois ans après cet entretien, en 2016, lorsque le Parlement italien a donné son feu vert à l’union civile des personnes du même sexe, bien que sans possibilité d’adopter, mais au moment de l’entretien le collectif LGTB n’a même pas avoir cette égalité des droits. Cependant, Franco a fait l’idiot pour que Pausini entre pleinement dans le débat et s’assure que « Si ma meilleure amie veut se marier mais ne peut pas parce qu’elle est lesbienne, je ne me marie pas ».

Justement, elle ne voulait pas se marier tant que son amie n’avait pas les mêmes droits qu’elle pic.twitter.com/qB5NA8lu0R – euge 🕊 (@eugeftpausini) 27 octobre 2021

« Aussi en signe de protestation, si mes amis homosexuels ne peuvent pas se marier, pourquoi devrais-je me marier ? » stan laura pausini pic.twitter.com/HUfnBRuw3y – euge 🕊 (@eugeftpausini) 27 octobre 2021

Les mots de Laura Pausini ont été accueillis avec une ovation sur les réseaux sociaux, qui ont applaudi sa patience face à l’homophobie de Franco et sa capacité à détecter ces « drapeaux rouges », alarmes ou avertissements sur le comportement négatif de l’autre, devant lesquels il est resté ferme sans se laisser entraîner par le discours réactionnaire du présentateur qui continue d’être, malheureusement, celui de beaucoup de gens.

Sans aller plus loin, mercredi dernier, le Sénat italien a étonnamment bloqué la loi contre l’homophobie et la transphobie qui prévoyait des peines allant jusqu’à quatre ans de prison pour violences ou harcèlements fondés sur le sexe, le genre, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. projet qui avait été préalablement entériné par la Chambre des députés.

