Thierry Henry a été soutenu par l’ancien coéquipier d’Arsenal Martin Keown pour sa décision de se retirer de tous les médias sociaux pour protester contre le racisme.

Des plateformes telles que Twitter et Instagram font l’objet d’un examen minutieux pour la manière dont elles traitent les abus à la lumière des messages écoeurants reçus par de nombreux footballeurs cette saison.

En juillet, l’ancien patron de l’Impact de Montréal a pris le genou pendant huit minutes et 46 secondes

La semaine dernière, le milieu de terrain de Manchester United Fred et Jude Bellingham du Borussia Dortmund ont été victimes d’abus en ligne, et ils ne sont que les derniers d’une longue lignée de joueurs de haut niveau cette saison.

Avec de nombreux utilisateurs se cachant derrière des comptes anonymes, il est trop facile de cibler les joueurs, et des questions subsistent sur ce qui est fait pour traquer et punir les responsables, tout en empêchant de futurs abus.

Afin de forcer le problème, la légende d’Arsenal, Henry, se retirera de tous les médias sociaux jusqu’à ce que quelque chose soit fait.

L’attaquant emblématique a déclaré dans un communiqué: «Salut les gars. À partir de demain matin, je me retirerai des médias sociaux jusqu’à ce que les personnes au pouvoir soient en mesure de réglementer leurs plates-formes avec la même vigueur et la même férocité qu’elles le font actuellement lorsque vous enfreignez le droit d’auteur.

Salut les gars À partir de demain matin, je me retirerai des médias sociaux jusqu’à ce que les gens au pouvoir soient en mesure de réglementer leurs plates-formes avec la même vigueur et la même férocité qu’ils le font actuellement lorsque vous enfreignez le droit d’auteur…. pic.twitter.com/gXSObqo4xg – Thierry Henry (@ThierryHenry) 26 mars 2021

«Le volume considérable de racisme, d’intimidation et de torture mentale qui en résulte pour les individus est trop toxique pour être ignoré. Il doit y avoir une certaine responsabilité.

«Il est beaucoup trop facile de créer un compte, de l’utiliser pour intimider et harceler sans conséquence et de rester anonyme. Jusqu’à ce que cela change, je désactiverai mes comptes sur toutes les plateformes sociales. J’espère que cela arrivera bientôt. »

S’exprimant sur talkSPORT, ses collègues Gunners Invincible Keown ont félicité son ancien coéquipier et ont exprimé l’espoir que le boycott pourrait forcer l’action des plateformes de médias sociaux.

Keown a déclaré: «Thierry Henry veut quitter les médias sociaux à cause des abus qu’il subit – et c’est énorme.

«C’est un message vraiment énorme et c’est peut-être la meilleure façon d’essayer de l’éradiquer et d’obtenir du changement.»

Keown a joué aux côtés d’Henry à Arsenal, y compris dans leur célèbre saison « Invincibles »

Pendant ce temps, le secrétaire d’État au numérique, à la culture, aux médias et aux sports, Oliver Dowden, a réagi à la déclaration de Henry en réitérant l’intention du gouvernement de réprimer les abus sur les réseaux sociaux.

Il a déclaré sur Twitter: «Personne ne devrait avoir à désactiver les réseaux sociaux en raison d’abus.

«Les entreprises de médias sociaux doivent faire plus pour s’attaquer à cela et nous introduisons de nouvelles lois pour obliger les plateformes à rendre des comptes. C’est complexe et nous devons bien faire les choses, mais je suis absolument déterminé à lutter contre les abus racistes en ligne. »