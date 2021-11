La protestation du prêtre contre la police met Tom Selleck en désaccord avec l’acteur légendaire

Blue Bloods a fait venir un autre acteur bien-aimé pour partager des scènes avec Tom Selleck dans l’épisode de cette semaine, « Bonnes intentions ». Stacy Keach est revenue en tant qu’archevêque Kearns, qui a représenté l’Église catholique chaque fois qu’une question religieuse croise le chemin du commissaire Frank Reagan et du service de police de la ville de New York. Le dernier numéro divisant les deux est survenu lorsque quelqu’un au NYPD a divulgué une cassette 911 étonnamment importante impliquant un prêtre.

Au début de « Good Intentions », Kearns a fait irruption dans le bureau de Frank, refusant même de s’asseoir. Le père McDougal (Jared Canfield), un critique de la police qui se joint aux manifestations « Defund the Police », a été cambriolé la nuit précédente. Lorsque Kearns a dit à Frank McDougal d’avoir appelé le 911, Frank n’a pu que rire parce que cela signifiait que les personnes mêmes que McDougal n’aimait pas devaient l’aider. Kearns était toujours furieux, surtout parce que l’appel au 911 avait été divulgué à la presse. Frank s’est excusé pour cela, mais cela n’a pas du tout refroidi Kearns.

« Je vais vous dire ce qui n’est pas bien intentionné. Le fait que chaque jour, il y a une nouvelle crise existentielle dans les institutions de notre pays », a balbutié Kearns. « Ce que nous pensions autrefois être éternel est maintenant mis de côté par la foule ! Frank haussa les épaules, « Hé, ils sont aussi à mes portes. » Alors qu’il s’asseyait, Kearns a dit à Frank qu’il embarrassait l’église. « Pas le prêtre qui jette de l’essence sur les feux qui brûlent dans cette ville jour et nuit ? se demanda Frank. Frank a convenu que le NYPD trouverait qui était responsable de la fuite de la bande, et Kearns voulait une punition stricte.

Cette punition stricte n’est pas venue. Frank a demandé à Abigail (Abigail Hawk) de découvrir qui était le leaker, mais Frank a dit à Gormley (Robert Clohessy) et Garrett (Gregory Jbara) choqués qu’il ne voulait pas vraiment connaître l’identité du leaker car cela signifierait qu’il aurait dois faire quelque chose à ce sujet. Frank a décidé de ne pas punir le responsable parce que « les bottes au sol en ont fait un gros coup ». Plutôt que de blesser le moral de la police en rendant l’Église heureuse, Frank a décidé qu’il valait mieux ne punir personne. « Un coup de pouce au moral à un moment où cela est grandement nécessaire », a déclaré Frank. « Et je ne suis pas sur le point de jeter une couverture mouillée pour remonter le moral des flics. » Pourtant, Frank a dit à Gormley et Garrett que cela ne peut plus se reproduire parce que le NYPD « ne fait pas de farces au public que nous devons servir ».

Frank a eu une dernière réunion avec Kearns, lui disant que les personnes responsables de la fuite avaient été traitées « de manière appropriée ». La réunion a eu lieu à l’église de McDougal, ce qui a intrigué Frank. Il était là pour dire à McDougal qu’il était emmené à Buffalo. Il s’avère que Kearns pensait également que McDougal était pénible. « Un bon flic a besoin de débrouillardise, tout comme un bon prêtre », a déclaré Kearns. « Mais devant un poste de police avec un mégaphone exigeant l’annulation des flics… Qu’en pensez-vous ? Rien ne va se passer ? » Franck sourit. « Probablement une erreur tactique quelque part. » Frank a également déclaré qu’il manquait de responsabilité personnelle et Kearns a accepté de prier pour que « nous traversions simplement une sécheresse temporaire ».

Les bonnes intentions ont conduit à d’autres erreurs dans l’épisode de cette semaine. Danny (Donnie Wahlberg) a accidentellement conduit un harceleur vers la femme qui tentait de lui échapper. Anthony (Steven Schirripa) pensait qu’une femme qu’il avait mise derrière les barreaux était vraiment innocente, seulement pour apprendre qu’elle avait vraiment tué quelqu’un et avait ordonné de frapper une autre personne alors qu’elle était derrière les barreaux. Jamie (Will Estes) a mal jugé le père d’Eddie (Vanessa Ray), Armin Janko (Michael Cullen), qui a été libéré de prison et essayait vraiment d’échapper à une vie de crime. Blue Bloods est diffusé le vendredi à 22 h HE sur CBS.