La province argentine de Misiones envisage de créer son propre Stablecoin

23 juillet 2021 10:20 UTC

23 juillet 2021 à 10:20 UTC

Par Clark

La province argentine de Misiones prévoit d’émettre son propre stablecoin dans un avenir proche. C’est souvent l’un des objectifs proposés par une loi récemment approuvée, le Missionary Financial Innovation Program with Blockchain and Cryptocurrency Technology. Misiones prévoit également d’utiliser une blockchain pour émettre des documents et des certificats afin de numériser une grande partie de son travail.

Missions pour émettre des Stablecoin

La province argentine de Misiones a annoncé la semaine dernière son intention d’émettre son propre stablecoin. Cela fait souvent partie d’une configuration économique qui cherche à moderniser la structure de la province grâce à la mise en œuvre de la technologie blockchain et de la crypto-monnaie. Ce plan, qui est ordonné d’entrer dans le programme d’innovation financière missionnaire avec la technologie Blockchain et Cryptocurrency, une toute nouvelle loi qui a été approuvée par les députés la semaine dernière, propose en outre la numérisation prévue du travail que Misiones fait ces jours-ci.

Cette loi ferait de Misiones la principale province à utiliser la création de son propre stablecoin en Argentine. La fourniture de ce stablecoin pourrait permettre à Misiones de posséder un autre outil monétaire à utiliser dans les transactions avec des entités personnelles et publiques de l’Argentine et donc du monde. Dans son champ d’application, la loi inclut en outre l’utilisation de la blockchain pour émettre des documents et différents certificats actuellement émis physiquement. Carlos Rovira, l’un des partisans de la loi, a déclaré :

« La mise en œuvre de la technologie blockchain a tendance à favoriser la dépapaisation, générant un impact fondamental sur les politiques de soin de la variété impliquant toutes les espèces de plantes, d’animaux, de micro-organismes et leur matériel génétique. »

Un autre défenseur de la loi, Roque Gervasoni, a qualifié l’invention des crypto-monnaies d'”étape scientifique et technologique, représentant l’un des événements les plus marquants de l’économie numérique et ancienne de ces derniers temps”.

Certificats Verts

Cette initiative de blockchain présente une motivation massive et inexpérimentée. Un autre des objectifs de la loi est de soutenir la mise en place d’une « obligation verte » qui certifiera les contributions écologiques que la province apporte à la planète. Les certificats vont être émis en haut de la blockchain pour certifier de manière immuable quelle proportion de l’empreinte carbone de la région est absorbée par la jungle de Misiones.

Cependant, les détails techniques à venir concernant cette proposition sont rares. Le nouveau règlement ne précise pas si la province peut ou non produire sa propre blockchain, ou si elle lancera ces initiatives en plus d’un projet de blockchain déjà existant.

Clark

Chef de la technologie.