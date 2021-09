La province sud-coréenne a capturé plus de 5 millions de dollars de crypto pour des amendes impayées

La province de Gyeonggi avait capturé 6,1 milliards de wons en crypto-monnaies.

Les régulateurs ont organisé une enquête sur 29 656 entreprises.

Le PDG de l’entreprise d’aliments surgelés avait 600 millions de won en crypto-monnaie.

La province de Gyeonggi est l’une des provinces les plus peuplées de Corée du Sud. La semaine dernière, la province du Gyeonggi a annoncé qu’elle avait capturé 6,1 milliards de wons en crypto-monnaies, la colère s’élevant à près de 5,15 millions de dollars d’environ 1 661 personnes qui n’ont pas payé l’amende d’un total de 14,4 milliards de dollars.

En conséquence, les régulateurs ont mentionné que mai à août l’année dernière. Les régulateurs ont organisé une enquête sur 29 656 entreprises et particuliers qui se sont plaints de leur paiement de plus d’un million au titre de la catégorie des revenus non imposables. L’enquête comprend également l’examen de leurs actifs de crypto-monnaie sur quatre bourses.

Plus encore, en Corée du Sud, les revenus appliqués et perçus conformément à la loi sur les procédures administratives, qui comprend les frais et les amendes du gouvernement, sont appelés revenus non imposables.

Finalement, si un grossiste de vêtements n’a pas payé les frais d’exécution de 20 millions qui lui ont été imposés l’année dernière pour avoir développé sans autorisation une extension de son usine. L’enquête menée par les régulateurs a révélé que le grossiste de vêtements disposait de 500 millions de won en crypto-monnaie.

De plus, le PDG de la société d’aliments surgelés avait 600 millions de won en crypto-monnaie. Même si le PDG a payé 40 millions de won d’amende, ce qui comprend les frais d’exécution appliqués parce qu’en 2017, le PDG a déplacé illégalement son établissement commercial dans un entrepôt.

Depuis 2018, le propriétaire de la société de location immobilière locale a 50 millions de won d’arriérés pour avoir développé une extension non autorisée et modifié la qualité des terres, il possède désormais 60 millions de won en crypto-monnaie.

De plus, dans un média local, le chef du département des impôts de Gyeonggi, Kim Min-Kyung a mentionné,