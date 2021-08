“La prudence, pas l’entêtement, remportera le titre”

Max Verstappen doit utiliser sa tête et faire preuve de prudence plutôt que de bravoure s’il veut battre Lewis Hamilton pour le titre mondial de cette année.

C’est selon l’ancien pilote de F1 et cinq fois vainqueur du Grand Prix John Watson.

Le Grand Prix de Belgique de ce week-end voit la course au titre mondial reprendre avec Hamilton huit points d’avance sur Verstappen.

Alors que le Néerlandais a plus de victoires en course, cinq à quatre, il a également eu plus de malchance avec une défaillance de pneu à Bakou et des chutes sur le circuit de Silverstone et le Hungaroring.

En fin de compte cette saison, beaucoup pensent que le crash de Silverstone sera considéré comme le catalyseur – le moment qui a transformé une rivalité amicale en un combat féroce sans merci.

Watson pense que ce moment aurait dû montrer à Verstappen que la prudence a son rôle à jouer.

“Il y a des moments où vous devez réaliser que la chose prudente est d’être prudent plutôt que de faire preuve de bravoure au-delà de l’appel du devoir”, a-t-il déclaré au Daily Mail.

« C’est souvent le moyen de gagner des championnats du monde. Sir Jackie Stewart en est le parfait exemple. »

Et la prudence aurait valu à Verstappen un bon 25 points au Grand Prix de Grande-Bretagne.

“L’angle que Lewis avait à l’intérieur était faible et il aurait eu du mal à atteindre le sommet”, est le point de vue de Watson sur leur affrontement au GP de Grande-Bretagne.

«Max aurait alors pu saisir cela en éliminant Lewis dans le complexe Becketts et a remporté la course.

« En tant que conducteur à l’extérieur, vous devez laisser de l’espace. Ne pas le faire revient à l’entêtement et à l’idée que je ne céderai jamais, jamais. »

F1 TV Pro est à moitié prix pendant deux mois ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promo SPA50 à la caisse !*

*L’offre expire à 23h59 le dimanche 29 août. Offre disponible uniquement sur Pro. Les clients devront souscrire un abonnement mensuel et cette offre ne peut être utilisée que sur le Web. Offre non disponible en NL, FR ou NZ.

Le joueur de 75 ans a également pesé sur la gamme 2022 de Mercedes.

Lui a dit que le coéquipier actuel de Hamilton, Valtteri Bottas, est “démoralisé et échoué”, Watson a déclaré que même s’il “était d’accord avec tout cela”, Hamilton pourrait encore avoir le dernier mot quant à savoir si c’est Bottas ou George Russell à ses côtés. saison.

Il a ajouté: « Cela dépend de la part de Lewis que Lewis pourrait avoir.

“Je suis sûr qu’il se souvient de son passage chez McLaren en 2007 avec Fernando Alonso comme coéquipier et qu’il se méfierait d’une répétition. Cette rivalité leur a coûté à tous les deux le titre.

“George a montré sa superbe capacité et cela pourrait être un problème en termes de gestion d’équipe.

“Peut-être devraient-ils payer Bottas sur une base de bonus pour l’inciter. Ou dites à Russell qu’il doit jouer le second violon de Lewis pendant un an ou deux, comme François Cevert l’a fait avec Jackie, étant entendu qu’il sera n°1 lorsque Lewis prendra sa retraite.