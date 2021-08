La PS2 portable a fière allure, joue à Grand Theft Auto 3

La PlayStation 2 est une excellente console, mais elle a un défaut ennuyeux : elle n’est pas portable. Ainsi, un YouTuber, GingerOfOz, a décidé de corriger ce déficit de conception flagrant et, dans le processus, a créé une console portable à l’allure agréable qu’il a nommée PS2 Eclipse.

Hier, Ginger a mis en ligne une vidéo présentant tout le travail nécessaire à la création d’une PS2 portable. Comme il le souligne à maintes reprises, il est loin d’être le premier à «portabiliser» une PS2. En fait, certaines des idées utilisées pour fabriquer l’Eclipse viennent directement de gens comme GmanModz.

Par exemple, pour construire le plus petit portable possible, Ginger a dû découper la carte mère PS2 afin qu’elle puisse tenir dans un boîtier plus petit imprimé en 3D. Et en 2017, GmanModz a trouvé le meilleur moyen de détruire une carte mère PS2 sans la casser.

En utilisant cette carte mère plus petite et quelques pièces personnalisées supplémentaires qui y sont connectées, Ginger a pu tout brancher dans un boîtier portable étonnamment propre. La PS2 Eclipse ressemble presque à une imitation bien faite d’un produit officiel que j’achèterais chez Sony. (Aussi Sony : Faites une PS2 portable s’il vous plaît.)

Parce qu’il contient du vrai matériel PS2, l’Eclipse n’émule pas les jeux. En conséquence, les jeux fonctionnent à pleine vitesse comme ils le feraient sur une vraie console PS2. (Cela dit, certains jeux ne fonctionnent pas avec cette configuration particulière en raison d’un problème avec les pièces du contrôleur à l’intérieur de l’unité.)

G/O Media peut toucher une commission

Lire la suite: Quelle est votre console de jeu portable préférée ?

Le seul inconvénient majeur de cette console homebrew est son utilisation de l’USB pour le chargement des jeux. Pour garder la console petite, Ginger, comme la plupart des autres moddeurs de console, a décidé d’opter pour un stockage USB à semi-conducteurs au lieu de conserver le lecteur de DVD typique de la PS2. Un lecteur optique aurait consommé beaucoup d’espace et d’énergie de batterie, résultant en un monstre volumineux et gourmand en batterie. Mais s’appuyer sur l’USB pose également des problèmes, car la PS2 ne prend en charge que l’USB 1.1 lent et obsolète. la norme. Ainsi, certains jeux, comme Grand Theft Auto III, prennent près d’une minute à charger, et les cinématiques peuvent devenir saccadées.

Pour ceux qui se demandent, l’Eclipse peut fonctionner pendant environ deux heures et demie avec une seule charge. Pas incroyable, mais pas mal pour quelque chose mis en place par une personne à la maison en utilisant de vieilles pièces piratées et la technologie homebrew.

Malheureusement, vous ne pouvez pas acheter cette chose, car Ginger a décidé d’arrêter de prendre des commissions portables après que le processus a commencé, le laissant fatigué et épuisé. Il n’est pas surprenant d’entendre qu’il veut faire une pause, car il a créé exactement 50 mods de console portables différents au cours des deux dernières années. Mais si vous voulez essayer d’en créer un vous-même, Ginger fournit divers liens vers les informations dont vous avez besoin. Bonne chance.