La PS5 a eu de bons jeux en 2021 mais une année moyenne dans l’ensemble

Qui aurait deviné que l’une des consoles de jeux vidéo les plus accrocheuses jamais créées serait aussi l’une des moins excitantes ?

Alors que Microsoft a passé l’année à transformer le Xbox Game Pass en un service d’abonnement indispensable et que Nintendo a sorti un tout nouveau Switch, l’objectif principal de Sony était de sortir des jeux vidéo impressionnants et d’essayer de s’assurer que tous ceux qui voulaient une PS5 puissent en obtenir un. Bien que la deuxième partie de ce plan ambitieux ne se soit pas encore concrétisée, il est indéniable que la PS5 a vu des sorties de jeux incroyables cette année, tirant pleinement parti de la puissance de la console extraterrestre ressemblant à un vaisseau spatial.

C’est bon. C’est exactement pour cela que les gens achètent des consoles de jeux vidéo : pour jouer à des jeux. C’est juste que la Xbox Series X/S a également sorti d’excellents jeux en 2021, dont beaucoup peuvent être joués gratuitement le premier jour avec un abonnement modeste. Et tandis que la Xbox Series X/S a repris là où la Xbox One s’était arrêtée, héritant d’un système d’exploitation rempli de fonctionnalités éprouvées, la PS5 a tout recommencé avec un nouveau système d’exploitation. Les utilisateurs de PS5 attendent toujours des fonctionnalités telles que des thèmes et des dossiers de jeu personnalisables, des fonctionnalités de la console précédente de Sony ajoutées il y a des années.

Malgré un bon départ, on a l’impression que la PlayStation 5 rattrape son retard. Mais commençons cette année en revue sur une note beaucoup plus lumineuse.

Les vrais bons jeux

Avec des sorties le jour du lancement, notamment Astro’s Playroom, le remaster de Demon’s Souls et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, la PS5 est sortie de la porte avec une solide gamme de jeux exclusifs, en particulier par rapport à la Xbox Series X/S, qui a lancé sans aucune exclusivité de console.

Mais c’était en 2020. Nous sommes en 2021, qui a commencé un peu lentement en termes d’exclusivités Sony. La plupart des versions PS5 du premier trimestre de cette année étaient soit des tarifs multiplateformes, soit des mises à jour de nouvelle génération pour les jeux PS4. Le premier jeu PS5 exclusif de Sony en 2021 était Destruction Allstars, un jeu de conduite compétitif de style derby qui n’a absolument pas réussi à trouver un public. Pas le début d’année le plus exaltant.

Les choses ont commencé à chauffer pour les jeux Sony propriétaires en avril. Tout d’abord, la sortie de la sortie annuelle de baseball MLB: The Show 21, qui, pour la première fois dans l’histoire de la franchise, est également sortie sur les consoles Xbox. Non seulement cela, il a été publié le premier jour pour Xbox Game Pass. La sortie historique entre consoles était due à un accord signé par Sony et la Major League Baseball en 2019, et non à un programme de coopération réconfortant entre les deux fabricants de consoles.

Si jolie, si douloureuse. Capture d’écran : Housemarque

MLB : The Show 21 est sympa, mais l’un des meilleurs jeux PS5 de l’année est sorti fin avril. Le roguelike Returnal de Housemarque a été le premier grand succès PS5 de 2021, et pour une bonne raison. Aucun jeu de ce genre n’a jamais été aussi beau, ce qui donne au jeu de tir à la troisième personne l’impression de quelque chose de complètement nouveau, presque d’origine étrangère. Même les gens qui n’ont pas de roguelikes (c’est moi) ont ressenti le tirage irrésistible de Returnal.

May a apporté quelques jeux tiers de premier plan, dont Resident Evil Village et une version exceptionnelle du chéri MMO de Square Enix, Final Fantasy XIV. Cependant, la prochaine grande exclusivité PS5 n’est sortie que le 11 juin.

Insomniac est ici hors des dessins animés. Capture d’écran : Insomniac

Ratchet and Clank: Rift Apart n’a peut-être rien apporté de nouveau à la franchise bien-aimée d’Insomniac – l’histoire était essentiellement une refonte de l’original Ratchet and Clank avec une paire de nouveaux personnages. Ce que le jeu fait, c’est mettre en valeur la puissance de la PS5 de manière glorieuse, remplissant l’écran de particules et d’objets tandis que des personnages de qualité Pixar courent pour tirer sur des choses. Transformez complètement les niveaux instantanément en appuyant sur un bouton. Basculer entre des mondes très détaillés l’un après l’autre en succession rapide. C’est le jeu que vous glissez dans la console quand quelqu’un vous demande : « Qu’y a-t-il de si génial avec la PS5 ?

On pourrait également sortir Ghost of Tsushima: Director’s Cut ou Death Stranding Director’s Cut, deux magnifiques jeux PS4 rendus encore plus par la PS5. Ces deux rééditions étaient les dernières offres propriétaires de Sony de 2021, publiées respectivement en août et en septembre.

Étant l’un des nouveaux systèmes brillants sur le marché, Sony a également obtenu toutes les versions tierces majeures de cette année. Cela inclut Deathloop exclusif chronométré sur la console PS5, le succès surprise de Square Enix Guardians of the Galaxy et quelque chose appelé Hades.

La pourriture la plus mignonne de tous les temps. Capture d’écran : Laboratoire d’Ember

Malgré des rapports en juillet sur la difficulté pour les développeurs indépendants de travailler avec Sony par opposition à Microsoft et Nintendo, la PlayStation 5 a réussi à marquer sa juste part de grands jeux indépendants en 2021. Il y a le Hades de Supergiant susmentionné, bien sûr, et la délicieuse chicorée : un conte coloré. Kena: Bridge of Spirits, exclusif à la console PlayStation, est l’un des meilleurs jeux de l’année, et la sensation mondiale d’Innersloth, Among Us, est arrivée sur PS5 ce mois-ci.

Le blues de la pénurie de chips

Entre tous les premiers jeux et les jeux tiers sortis cette année et l’intégralité du catalogue de la PlayStation 4, les propriétaires de PS5 n’ont eu aucun mal à trouver de bons jeux à jouer en 2021. Il était beaucoup, beaucoup plus difficile de trouver une PS5 à posséder. Un an et du changement depuis la sortie de la dernière console de Sony, il est encore rare d’en voir une sur une étagère de magasin. Avec des problèmes d’approvisionnement dus à covid-19 et à d’autres facteurs provoquant une pénurie de semi-conducteurs qui devrait durer jusqu’en 2023 et des ventes en ligne détournées par des bots, l’achat d’une PS5 au prix de détail reste un énorme casse-tête.

Malgré les pénuries, la PlayStation 5 est la console de jeu la plus vendue de Sony. La société a annoncé ce jalon en juillet, citant 10 millions de consoles vendues à cette date. Sony prévoit de terminer 2021 après avoir vendu quelque 15 millions d’unités, et 22 millions supplémentaires devraient être vendues en 2022.

Malgré les fortes ventes, la PlayStation 5 et la Nintendo Switch ont toutes deux été dépassées par la Xbox Series S à 300 $ au cours du week-end du Black Friday cette année, en grande partie grâce au faible prix de la console bas de gamme de Microsoft, la valeur du Game Pass, et la disponibilité du matériel Sony.

Le système d’exploitation PlayStation 5 a besoin de travail

Alors que le logiciel alimentant la PS5 a reçu quelques mises à niveau pratiques cette année, comme la possibilité d’ajouter facilement un stockage SSD ultra-rapide, peu a été fait jusqu’à présent pour rendre le tout plus convivial.

Fortnite. Fortnite. Fortnite. Fortnite. Capture d’écran : Sony / Kotaku

Tout d’abord, les arrière-plans. Comme mentionné précédemment, l’une des principales fonctionnalités de la PS4, les arrière-plans personnalisés, n’a pas fait le saut vers la PS5. Au lieu de pouvoir modifier nos propres pages de menu, le survol d’un jeu nous donne un fond d’écran plein écran de ce jeu, comme s’il faisait la publicité du jeu auquel nous jouons déjà régulièrement. J’ai l’impression que la PS5 essaie toujours de me vendre quelque chose, un nouveau module complémentaire DLC coûteux. C’est une série de panneaux d’affichage.

J’apprécie que Sony ait inclus des options d’accessibilité pour que je puisse inverser les couleurs, ajuster les polices pour la lisibilité et éclaircir les arrière-plans. Je souhaite juste que ça n’ait pas l’air si stupide de le faire.

Waouh, trippant. Capture d’écran : Sony / Kotaku

Le système d’exploitation PS5 a besoin de plus d’options de personnalisation. Nous devrions pouvoir remplacer les arrière-plans des publicités par nos propres trucs. Dans le même ordre d’idées, il serait également utile de pouvoir trouver plus facilement nos vidéos et captures d’écran enregistrées.

De nouvelles idées comme des cartes d’activités qui vous montrent quels objectifs vous êtes sur le point d’atteindre dans les jeux auxquels vous jouez sont très intéressantes, mais jusqu’à présent, je n’ai pas vu beaucoup de jeux qui font l’effort de les utiliser correctement. Genshin Impact me dit que je suis sur le point de terminer le prologue, mais au lieu de me dire comment, la carte d’activité me dit que cela prendra environ cinq minutes et me donne une citation dans le jeu sur un dieu emportant mon seul parent. Ce n’est pas vraiment utile. Emmenez-moi là où je dois être dans le jeu, dites-moi à qui je dois parler ou contre quoi je dois me battre. Je m’attendais à quelque chose de plus utile que les messages « vous approchez d’un accomplissement » que la famille Xbox utilise comme économiseurs d’écran.

La bonne nouvelle est que plus tôt cette année, Sony a introduit un programme bêta PS5, qui permettra à certains utilisateurs d’accéder aux modifications à venir du tableau de bord et d’offrir leurs commentaires, à l’instar du programme Xbox Insider. Espérons qu’avec un peu de conseils du joueur, le système d’exploitation PS5 s’améliorera beaucoup.

Maintenant en streaming (pour les sept dernières années)

2021 a vu beaucoup de buzz autour de Xbox Cloud Streaming, qui fait partie du Xbox Game Pass qui permet aux abonnés de diffuser des jeux directement sur leurs téléphones, ordinateurs et consoles Xbox sur le cloud. Sony a son service de streaming PlayStation Now opérationnel depuis 2014, mais n’a pas réussi à faire le même bruit. Une partie du problème est que PlayStation Now a été lancé très tôt, à l’époque où les connexions Internet et la stabilité n’étaient pas tout à fait à la hauteur. L’autre partie est Xbox Game Pass, une force si puissante qu’elle rend les jeux en streaming sur Internet cool et viables.

C’est très bien. Selon des informations publiées plus tôt ce mois-ci, Sony envisage d’intégrer PlayStation Now à son service PlayStation Plus existant, créant ainsi un concurrent à trois niveaux du Xbox Game Pass qui devrait être lancé au printemps 2022. Quoi que Sony fasse avec ce nouveau service, codez -nommé Spartacus, il va devoir le faire vite et fort s’il espère rattraper l’élan apparemment imparable du Xbox Game Pass.

Quelle est la prochaine étape pour la PS5 ?

Maintenant que la PlayStation 5 s’est imposée comme une machine de jeu hardcore, elle doit se démarquer de la concurrence. La rumeur selon laquelle le service d’abonnement aux jeux en streaming ne fera pas cela. Si quoi que ce soit, c’est un signe que Sony rattrape effectivement Microsoft et pense qu’il doit imiter la Xbox pour rivaliser.

Ce qui pourrait certainement aider, c’est la prochaine génération de PlayStation VR. Sony est le seul des trois grands à adopter la réalité virtuelle (Labo VR ne compte pas). Pour le moment, les propriétaires de PS5 doivent encore acquérir un adaptateur spécial pour utiliser PSVR sur leurs consoles, mais des rapports indiquent qu’un nouveau matériel amélioré arrivera l’année prochaine, avec une résolution accrue, un suivi oculaire, un retour haptique et un suivi à l’envers, ce qui signifie que les utilisateurs n’auront pas besoin d’une caméra PlayStation pour enregistrer leurs mouvements.

2022 est également l’année où Sony cesse d’offrir des mises à niveau gratuites de ses jeux PS4 vers PS5, à la suite du brouhaha résultant d’un supplément proposé de 10 $ pour Horizon Forbidden West de février. Bien que cela puisse être une mauvaise nouvelle pour les gens qui s’accrochent à leurs consoles PS4, cela devrait signifier plus d’expériences de jeu conçues et publiées exclusivement pour la PS5, montrant plus de ce que la console peut faire et faisant un meilleur usage des fonctionnalités uniques comme le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs .

Tout ce que je vois est rose. Photo : Sony

Si tout le reste échoue, 2022 sera au moins l’année la plus colorée de la PS5 à ce jour, car Sony commence à vendre des housses de console colorées après avoir passé la première moitié de la vie de la console à empêcher les sociétés tierces de faire de même. Bien sûr, la Xbox Series X a Game Pass, mais est-il disponible en rose ?

En fait, oubliez tout ce que j’ai dit sur le rattrapage et la nécessité de se démarquer du peloton. La PlayStation 5 rose sera la console de l’année 2022. Vous l’avez entendu ici la première fois.