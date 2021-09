La PS5 a maintenant vendu 1 million d’unités au Royaume-Uni, trois semaines plus vite que la PS4

in

Les PS5 a dépassé le million d’unités vendues au Royaume-Uni, après seulement 39 semaines. Cela en fait la console PlayStation la plus vendue dans l’histoire du Royaume-Uni.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Le jalon des ventes a été atteint en août, selon le détaillant et le tracker des ventes GfK. La PS5 y est parvenu trois semaines plus tôt que son prédécesseur, la PS4. Selon GamesIndustry.biz, la PS4 était en fait en avance sur la PS5 en termes de ventes jusqu’en juillet, en grande partie à cause de la disponibilité limitée de cette dernière.

La fortune de la PS5 a tourné une fois de plus le stock est devenu largement disponible – bien que la console reste fortement limitée au Royaume-Uni et ailleurs. Derrière la PS5 se trouve la Nintendo Switch, suivie de la Xbox Series X et S.

Au cours des quatre semaines se terminant le 28 août, 151 500 consoles ont été vendues au Royaume-Uni dans l’ensemble, et 1,4 million au cours de toute cette année jusqu’à présent, soit plus d’un tiers de plus qu’en 2020.

Depuis son lancement en novembre dernier, la PlayStation 5 a battu toutes sortes de records pour Sony et le secteur des consoles au sens large. Elle est rapidement devenue le plus grand lancement de console jamais réalisé par Sony et a vendu plus d’unités au lancement que toute autre console de l’histoire des États-Unis.

Jusqu’à présent, les ventes mondiales de PS5 dépassent largement les 10 millions d’unités et ce chiffre augmente régulièrement à chaque mise à jour trimestrielle.