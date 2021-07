La PS5 dépasse les 10 millions d’unités vendues, Sony met en garde contre les pénuries persistantes

Malgré la pénurie mondiale de semi-conducteurs, la PlayStation 5 de Sony s’est vendue à plus de 10 millions d’unités au 18 juillet. Cela en fait la console PlayStation la plus vendue sur une période similaire après son lancement, éclipsant les ventes initiales de la PS4, PS3. , PS2 et toutes les autres PlayStation.

Sony a fait cette annonce moins d’un jour après que Microsoft a également annoncé que la Xbox Series X|S est la plate-forme de console Xbox la plus vendue de l’histoire de l’entreprise. Microsoft ne partage pas de données sur les ventes concrètes de ses consoles Xbox, mais une estimation de l’analyste Daniel Ahmad évalue les ventes de la série X|S à 6,5 millions d’unités.

Sony a également annoncé de nouvelles ventes et données de joueurs pour certains de ses meilleurs jeux récents :

Spider-Man: Miles Morales s’est vendu à plus de 6,5 millions d’exemplaires. MLB The Show 21 s’est vendu à plus de 2 millions d’exemplaires sur toutes les plateformes et a atteint plus de 4 millions de joueurs au total. Returnal a vendu 560 000 exemplaires.

Il est à noter que le nombre total de joueurs de MLB The Show 21 est le double de son chiffre d’affaires, sans aucun doute grâce au Xbox Game Pass. Dans un bouleversement majeur pour la série, Sony a introduit le jeu sur les plateformes Xbox cette année, et il est inclus sur Xbox Game Pass.

Quant à Returnal, Sony a récemment annoncé l’acquisition de son développeur, Housemarque, qui fera désormais quelque chose de “plus grand et plus ambitieux” comme prochain jeu.

Dans un communiqué, le président du SIE, Jim Ryan, a remercié les fans pour leur soutien à la PS5 jusqu’à présent. Il a également averti que la demande pour la PS5 continuait de dépasser l’offre, vous pouvez donc vous attendre à des pénuries continues.

“Je ne saurais trop exprimer la profonde gratitude que nous ressentons pour notre communauté passionnée de fans PlayStation qui ont adopté la PS5, et les partenaires de développement et d’édition de classe mondiale qui apportent des expériences de jeu incroyables sur nos plateformes”, a déclaré Ryan.

“Bien que la PS5 ait atteint plus de foyers plus rapidement que n’importe laquelle de nos consoles précédentes, nous avons encore beaucoup de travail devant nous car la demande de PS5 continue de dépasser l’offre. Je veux que les joueurs sachent que même si nous continuons à faire face à des défis uniques à travers le monde qui affectent notre industrie et bien d’autres, l’amélioration des niveaux de stocks reste une priorité absolue pour SIE.”