La PS5 est maintenant disponible en 5 nouvelles couleurs, via des housses de console

Image : Sony

Sony a révélé aujourd’hui qu’un an après son lancement, la PlayStation 5 obtient enfin des échanges de couleurs pour ses couvertures en plastique géantes. Il existe cinq nouvelles variantes au total et de nouveaux contrôleurs DualSense correspondants, prévus pour un lancement mondial à partir de janvier 2022. Espérons qu’ils ne souffrent pas des mêmes pénuries que la console de nouvelle génération elle-même.

Les nouvelles couleurs sont Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple. Ceux-ci rejoignent Cosmic Red et Midnight Black, qui étaient auparavant des options DualSense. Sony écrit dans un article de blog que chacune des plaques correspondantes est «facile à utiliser» et s’enclenche simplement là où se trouvaient les précédentes.

Seuls le noir et le rouge seront disponibles dans un premier temps, suivis du reste des couleurs plus tard dans le «premier semestre 2022». Une grande information qui semble manquer jusqu’à présent ? Le prix. Un lien vers la page PlayStation Store pour les nouvelles plaques PS5 actuellement 404. Mise à jour 13/12/21, 10 h 10 HE: Le prix est de 55 $ pièce.

Ces nouvelles options de couleur PS5 interviennent après que Sony se soit engagé dans une bagarre juridique avec le vendeur de boîtiers personnalisés Dbrand plus tôt cette année, après avoir osé le fabricant de la console de le poursuivre. Ce n’est que le mois dernier que Sony a finalement obtenu le brevet de sa propre marque exclusive de plaques de protection interchangeables pour PS5.

Pour sa part, Dbrand continue de vendre des options « Darkplate » pour la PS5 – qui réduisent le profil de la console et la rendent entièrement noire – pour 70 $. Il existe évidemment encore une pléthore d’autres options tierces. Et en ce qui concerne les couleurs DualSense, Sony est également confronté à la concurrence. Scuf a récemment dévoilé de nouvelles couleurs pour sa gamme de contrôleurs PS5 d’élite, bien qu’ils semblent également faire face à des vents contraires de production, en plus de coûter jusqu’à 260 $ chacun.

Les plaques personnalisées officielles de Sony ne rendront pas votre PS5 plus petite, mais elles ajouteront du piquant à la console de nouvelle génération auparavant uniquement blanche.