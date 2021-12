La PS5 est toujours en rupture de stock mais au moins vous pourrez acheter les nouvelles coques officielles et les commandes colorées | Jeux

Après la polémique avec les vendeurs officieux de coques PS5, Sony a lancé les premières coques interchangeables officielles, en 5 couleurs.

Nous vivons une époque étrange où, depuis plus d’un an, il est impossible de trouver des consoles PS5 en stock. Mais tu peux vous acheter le cas et la télécommande et vivez le fantasme d’avoir une PS5 dans le salon.

Sony a présenté aujourd’hui les coques officielles PS5, en cinq couleurs: Noir Minuit, Rouge Cosmique, Rose Nova, Bleu Starlight et Violet Galactique.

Ainsi se termine la controverse avec les cas non officiels, que Sony a mis de côté en déposant le brevet du boîtier PS5. Désormais, seule elle, ou d’autres sociétés sous licence, pourront sortir de nouvelles couvertures :

En janvier, le rouge et le noir seront lancés en Espagne et d’autres pays, et le reste au premier semestre 2022.

Selon Sony, ils sont très faciles à installer. Le boîtier d’origine est retiré avec un peu de pression et le nouveau est installé en quelques clics. Ils sont facilement interchangeables, ils peuvent donc être mis et enlevés au goût.

Pour le moment ils n’ont pas révélé les prix officiels en Espagne, mais aux États-Unis, ils coûteront 55 dollars, donc ici ils seront autour de ce prix, en euros.

Pour regrouper l’ensemble de la console, Sony va également mettre en vente nouvelles manettes de jeu DualSense avec les couleurs manquantes : bleu, violet et rose.

Nous supposons que ces contrôles auront le prix habituel, environ les 70 ou 75 euros. Ils seront également disponibles en janvier.

C’est un peu étrange que ces produits ne soient pas lancés quelques semaines avant pour profiter de la campagne de Noël, mais tout se mélange sur le marché du jeu vidéo, avec la crise des puces et des transports et approvisionnements.

