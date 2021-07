La PS5 et le XSX se vendent plus vite que la PS4 et la Xbox One

Photo : Mohsen Vaziri (Shutterstock)

Malgré le fait que vous ne pouvez toujours pas en obtenir un, Sony a vendu 10 millions d’unités PlayStation 5 à ce jour. Sony a révélé ce chiffre dans un communiqué de presse aujourd’hui, à côté d’une ride fascinante : la PS5 dépasse apparemment les ventes de la PS4 sur la même période. C’est encore une autre statistique indiquant que les consoles de nouvelle génération dans l’ensemble se vendent à un rythme plus rapide que les consoles de dernière génération à leur époque.

Il y a aussi ceci : lors d’un appel aux résultats plus tôt cette semaine, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que la Xbox Series X/S constituait la gamme de consoles la plus vendue de Microsoft. Nadella n’a pas fourni de numéro précis lors de l’appel des résultats de cette semaine, car Microsoft a cessé de publier de tels chiffres il y a des années pendant la durée de vie de la Xbox One. Kotaku a néanmoins contacté Microsoft. On nous a signalé l’augmentation en pourcentage des revenus citée par la directrice financière de Microsoft Amy Hood lors de l’appel de cette semaine. Sur Twitter, Daniel Ahmad, analyste principal chez Niko Partners, a estimé que Microsoft a vendu 6,5 millions d’unités Xbox Series X/S, par rapport à 5,7 millions pour la Xbox One et 5 millions pour la Xbox 360 au cours de la même période.

Plus tôt cette année, alors que les ventes de la PS5 approchaient les 8 millions d’unités, le directeur financier de Sony, Hiroki Totoki, a déclaré que la société espère que la PS5 continuera à dépasser la PS4, qui a enregistré 14,8 millions au cours de sa deuxième année, que la console de nouvelle génération approche déjà. Kotaku a contacté Sony pour des comparaisons PS4 à PS5 plus spécifiques, mais n’a pas eu de réponse à temps pour la publication.

Alors, vous pensez peut-être, qu’est-ce qui donne? Ces entreprises vendent plus de consoles que jamais et pourtant, moins de personnes que jamais semblent en avoir une. Grâce à une pénurie de semi-conducteurs qui frappe l’industrie dans le monde entier, la production sur les consoles de nouvelle génération ne peut pas augmenter pour répondre à la demande. Lors de l’appel aux résultats de Microsoft, Hood est allé jusqu’à reconnaître qu’une telle demande pour les Xbox de nouvelle génération dépasse de loin l’offre.

Et oui, pour le moment, mettre la main sur une console de nouvelle génération, qu’il s’agisse d’une Xbox Series X, Series S ou PS5, reste une entreprise onéreuse. Si vous voulez vraiment en acheter un à un prix raisonnable, vous devrez boucler votre ceinture et avaler un cocktail exaspérant de forums de chalutage, de serveurs Discord et de sites d’alerte de stock. (Vous avez également besoin de beaucoup de temps et de patience.) Les consoles de nouvelle génération sont épuisées chez les principaux détaillants comme Walmart, GameStop, Target et Best Buy. Quand, ou si, vous trouvez une annonce en ligne, elle est probablement vendue via un tiers et à un taux de majoration stupéfiant.

Mais ces entreprises n’en souffrent pas nécessairement. En règle générale, les chiffres de vente tels que ceux-ci font référence à la quantité d’un produit particulier (dans ce cas, des consoles) vendue par un producteur (dans ce cas, des fabricants de consoles), soit directement, soit à des détaillants. Peut-être que bon nombre de ces PS5 et Xbox seront destinés à des revendeurs et à des scalpers qui s’appuient sur des bots pour s’approvisionner instantanément. Peut-être qu’ils volent des étagères parce que plus de gens jouent à des jeux aujourd’hui qu’il y a sept ans (généralement vrai). Quoi qu’il en soit, Microsoft et Sony gagnent toujours des millions sans subir trop de pression pour augmenter la production.

La pénurie de disponibilité actuelle finira par passer de toute façon; c’est une question de quand, pas si. Considérez-le à travers le prisme de l’histoire : à l’époque de 2013 et de 2014, combien de temps vous a-t-il fallu pour obtenir une Xbox One ou une PS4 ? Pour cette génération, vous pourrez toujours jouer au prochain Halo. Vous pourrez toujours jouer à la suite d’Horizon Zero Dawn. Nous sommes encore dans une période de transition délicate entre les générations, au moins un peu plus longtemps.

