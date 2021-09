La PS5 obtient la deuxième mise à jour majeure : stockage SSD, audio, plus

Image : Sony

La PS5 reçoit une multitude de nouvelles fonctionnalités dans une mise à jour logicielle massive qui sera mise en ligne dans le monde entier le 15 septembre, a annoncé Sony dans un article de blog PlayStation aujourd’hui.

La prise en charge de l’audio 3D pour les haut-parleurs TV intégrés et l’extension de stockage SSD M.2 sont les grands ajouts. La mise à jour permettra enfin aux propriétaires de PS5 d’accéder aux jeux et aux médias directement à partir du stockage extensible M.2 SSD.

L’audio 3D étendu signifie également que vous n’aurez plus à compter sur des écouteurs pour tirer le meilleur parti du mixage audio amélioré de la PS5.

Sony est également en train de bricoler l’interface utilisateur :

Le centre de contrôle peut maintenant être personnalisé. Les messages peuvent être envoyés directement depuis Game Base. Les versions PS5 et PS4 du même jeu auront des emplacements séparés dans la bibliothèque. Les contrôles du lecteur d’écran sont ajoutés. Les joueurs PlayStation Now peuvent choisir entre des résolutions de streaming 720p et 1080p. Les distinctions sont élargies pour en inclure une pour « Leader ». Les achèvements des cartes de défi seront automatiquement enregistrés. Un nouvel outil de suivi des trophées facilitera la vérification de la progression des trophées.

De plus petits changements seront également apportés aux applications PlayStation et Remote Play. À partir du 23 septembre, les utilisateurs qui diffusent des jeux via Remote Play auront la possibilité d’utiliser leur connexion de données mobile au lieu du WiFi. L’application PS, quant à elle, bénéficie du partage d’écran. Si un ami joue à un jeu sur PS5, vous pourrez lui envoyer un message via l’application et lui demander de vous diffuser son jeu directement.

Alors que la PS5 a été lancée en novembre dernier, la mise à jour de demain marquera la première fois que les joueurs pourront étendre de manière significative sa capacité de stockage de base limitée à 500 Go. Il était possible d’utiliser des disques SSD de stockage extensibles auparavant, mais vous ne pouviez jouer qu’à des jeux PS4. La mise à jour de demain les rendra pleinement opérationnels, tant que vous avez acheté et installé le bon, un processus pas simple par rapport à l’approche plug-and-play de la Xbox Series X/S.

Sony a précédemment publié des instructions détaillées, y compris des spécifications à comparer. Maintenant, juste au cas où vous vous sentiez déjà intimidé, il y a un nouveau guide vidéo de quatre minutes pour vous aider à traverser la chirurgie PS5.

G/O Media peut toucher une commission

Bien qu’il aurait certainement été bien que la prise en charge complète de l’audio 3D et du SSD soit disponible au lancement, mais au moins les deux sont arrivés à temps pour l’assaut de la version d’automne. Si vous dépensez 200 $ pour doubler le stockage de la PS5, vous pourrez peut-être installer à la fois Call of Duty: Vanguard et Warzone sur la même console.