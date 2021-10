La PS5 peut-elle s’allonger horizontalement sur le côté ?

Meilleure réponse: Oui. Bien que la PS5 et la PS5 Digital Edition aient été affichées verticalement lors de leur annonce initiale, les deux peuvent se trouver horizontalement. Cependant, vous devrez utiliser la base incluse pour positionner votre console.

La PS5 peut-elle mentir sur le côté ?

Tout comme son prédécesseur, la PS5 peut reposer à plat sur le côté. Cependant, les consommateurs étaient confus, pensant que la PS5 ne pouvait se tenir que verticalement car elle avait été montrée dans cette position lors de son annonce initiale. Néanmoins, les PS5 et PS5 Digital Edition peuvent être positionnées horizontalement.

La PS5 a-t-elle besoin d’une base pour s’allonger horizontalement ?

Oui, vous devrez utiliser la base pour allonger la PS5 horizontalement. Cela est probablement dû à la courbe naturelle de la coque extérieure de la PS5. Sony indique que la base est incluse avec la console, vous n’aurez donc pas besoin de l’acheter séparément. Lorsque vous allongez la PS5 à l’horizontale ou que vous la positionnez verticalement, vous devrez utiliser la base, qui peut être ajustée en la dévissant vue dans la ventilation officielle de la PS5.

Si vous ne savez pas exactement comment attacher la base PS5, nous avons ce qu’il vous faut. C’est un processus simple qui ne nécessite qu’un tournevis, mais vous devrez le faire quelle que soit la façon dont vous choisissez de positionner la console.

La PS5 peut-elle se tenir verticalement ?

Oui. Il nécessite le support susmentionné, mais la PS5 peut également être placée verticalement. Bonne chance pour trouver un endroit pour l’adapter, car il est vraiment grand – peut-être même trop grand pour certains stands de divertissement.

Quelle est la taille de la PS5 ?

Sony a confirmé que la PS5 est assez costaud. Ses dimensions officielles sont plus hautes et plus longues que la Xbox Series X.

PS5 : env. 15,4 x 4,1 x 10,2 pouces (largeur x hauteur x profondeur) (exclut la plus grande projection, exclut la base) Édition numérique PS5 : env. 15,4 x 3,6 x 10,2 pouces (largeur x hauteur x profondeur) (exclut la plus grande projection, exclut la base)

La PS5 est actuellement disponible, bien que vous puissiez avoir du mal à en trouver une en stock pour le moment. La livraison des précommandes peut également être lente, selon votre pays.

