La PS5 sera-t-elle la console la plus vendue de tous les temps ? 10z viral

La boîte de réception du mercredi a quelques suggestions pour le jeu après Metroid Dread, car un lecteur apprécie Kena: Bridge Of Spirits.

Station numéro un

Incroyable de penser à quel point la PlayStation 5 a bien fonctionné étant donné qu’il est impossible d’en acheter une sur un coup de tête. Je suppose que tout le monde achète chaque console à la seconde où elle est mise en vente aide à s’assurer qu’elle fonctionne bien, mais même moi, j’ai été surpris de la trouver aussi bonne.

Je suppose qu’il est maintenant sur le point de battre la PlayStation 4, qui est déjà la deuxième console de salon la plus vendue de tous les temps (après la PlayStation 2), que la PlayStation 5 a une chance d’atteindre le numéro un. Normalement, vous diriez non étant donné l’avance de la PlayStation 2 sur le reste du peloton, mais s’il s’agit de la dernière génération normale, cela signifie que cela durera beaucoup plus longtemps que d’habitude et que le record de la PlayStation 2 pourrait enfin être battu.

Cela pourrait ne pas arriver, peu importe que cela arrive ou non, mais le fait que ce soit déjà une possibilité si tôt dans le jeu est une réalisation incroyable de Sony.

Banshee

Bon jeu d’eau

Il semble que nous ayons un nouvel anniversaire majeur toutes les deux semaines pour le moment, mais je voulais juste en souligner un autre qui passera définitivement sous le radar, compte tenu du nombre d’autres qui ont tous été ignorés (principalement grâce à la pandémie, pour être juste). Quoi qu’il en soit, ce jeu est Wave Race 64 qui a… 25 ans cette semaine.

Toutes mes excuses à tous ceux que je viens de faire me sentir vieux, mais quel jeu ! Toujours facilement le meilleur jeu de course à base d’eau qui ait jamais existé, malgré l’ancienne technologie. La façon dont vous vous déplacez dans les vagues est si réelle qu’il est incroyable que rien d’autre n’ait réussi à faire mieux, y compris sa propre suite. J’irais plus loin et dirais que c’est en fait mon jeu de course préféré, car la conception du parcours est vraiment intelligente et le gimmick risque/récompense avec les cascades fonctionne si bien.

Un jeu incroyable à tous points de vue et j’aimerais voir une nouvelle entrée sur le Switch, même si je ne suis pas d’une grande aide car Nintendo n’a montré aucun intérêt pour les nouveaux coureurs depuis longtemps maintenant.

boulanger

Début d’une ère

Bel aperçu de Metroid Dread, heureux d’apprendre que ça a l’air bien et qu’il n’est pas idiot, même si j’aurais pu comprendre pourquoi. Les jeux Metroid sortent si rarement que vous ne savez jamais à quoi vous attendre ou si les grands écarts entre les versions sont dus au fait que la dernière n’a pas fonctionné aussi bien qu’espéré ou si c’est simplement parce qu’ils ne sont jamais de gros vendeurs.

Espérons que sortir en même temps que la Nintendo OLED aidera celui-ci et ensuite, si c’est la fin de la saga actuelle, nous pouvons voir une sorte de refonte majeure pour la prochaine. Autant j’apprécie l’action 2D de Dread, j’aimerais que le prochain jeu soit un jeu à la troisième personne. Returnal est fondamentalement Metroid sauf le nom, il y a donc déjà la preuve que l’idée fonctionne. C’est aussi la preuve qu’il n’a pas besoin d’un gros budget particulier.

Qui sait quoi, s’il se passe quelque chose avec Castlevania, mais étant donné que le meilleur résultat pour cela est un jeu FromSoftware, qui n’arrivera jamais, je ne suis pas si optimiste qu’il sera un jour capable d’organiser un bon retour.

Onibee

Un à terre, trois à faire

Dégoûtant de voir comment Activision Blizzard commence déjà à s’en tirer avec l’exposition de son entreprise. Je suis maintenant très peu convaincu que quiconque sera tenu responsable ou, plus important encore, que tout changera. Deux ans d’enquête et tout ce qui se passe, c’est un maigre 18 millions de dollars à partager entre qui sait combien de personnes ? Je ne comprends pas pourquoi ils ont été décrochés si facilement, à part qu’Activision a probablement de très bons avocats.

Le pire, c’est qu’ils n’ont même jamais eu à admettre qu’ils avaient fait quelque chose de mal. Alors à quoi servaient les 18 millions de dollars ? Juste un cadeau au hasard à offrir au personnel ? Cela n’a aucun sens et doit être horriblement insultant pour les victimes.

Ce n’est pas non plus comme si c’était juste Activision Blizzard. Ubisoft doit remercier leurs étoiles chanceuses que cette histoire ait éclipsé leurs propres problèmes très similaires. Ce qui signifie qu’ils sont encore moins incités à réparer les choses. De toute façon, je n’allais jamais acheter Call Of Duty, mais j’aurais le remake de Diablo 2, mais pas maintenant.

Jags

gC : Ce premier règlement n’était pas le résultat d’une enquête de deux ans, mais une enquête plus mineure menée par une agence fédérale plutôt que d’État.

Un supplémentaire

Je suis agréablement surpris par Kena : Bridge Of Spirits. Je suis d’accord sur certains des points soulevés à propos de sa plate-forme simpliste et l’histoire est complètement inintéressante, mais elle se déroule bien, est magnifique à regarder et les combats de boss sont excellents en mode de difficulté plus élevé.

Considérant à quel point la plupart des tentatives occidentales sont horribles, j’aime donner une huée à ces prototypes de patrons de FromSoftware. J’ajouterais probablement un point à votre score moi-même.

Comme l’a dit GC, il sera intéressant de voir Ember Lab progresser en tant qu’entreprise.

Wonk

Perdu dans l’émerveillement

Je suis un homme consumé par l’envie de voyager et l’émerveillement, jouant à ce jeu extrêmement original et cérébral dont vous avez peut-être entendu parler appelé Outer Wilds. Je ne pense pas avoir ressenti un désir/une incitation aussi profond à explorer, déchiffrer et découvrir des choses dans un jeu moderne depuis Zelda : Breath Of The Wild et Xenoblade Chronicles X. La première fois que je me suis lancé dans l’espace était vraiment inoubliable.

Les progrès ont été quelque peu glacials ces dernières parties, mais j’ai l’impression que je me rapproche de la percée des mystères cosmiques qui sont au cœur du monde fascinant et minimaliste d’Outer Wild. J’ai atterri avec succès sur l’insaisissable lune quantique et ce fut une aubaine pour ma compréhension de certaines choses.

J’essaie juste de trouver le chemin vers l’observatoire sud de Brittle Hollow maintenant – c’est comme un labyrinthe sanglant sous la surface – afin que je puisse déterminer comment descendre dans les profondeurs de l’océan de Giant’s Deep. Ensuite, il y a la question de savoir comment entrer dans la station solaire sans être incinéré (la réponse se trouve quelque part sur les planètes jumelles bien sûr). Et il y a la question de la navigation dans la maison de trous de vers, infestée de poissons géants et infestés de poissons géants, qu’est Dark Bramble.

Dieu que ce jeu ressemble à un puzzle de taille galactique, et je suis complètement captivé par tous les composants planétaires et leur fonctionnement interne. C’est l’un des jeux les plus uniques, les plus énigmatiques et les plus convaincants auxquels j’ai joué depuis des années !

Gamer galvanisé

Mission accomplie

Le financement participatif de la saison 2 de Digitiser a été mis en ligne sur Kickstarter. Je viens de le sauvegarder pour une copie DVD et mon nom au générique. Il a déjà atteint 100 % de financement en deux heures et il lui reste un mois avant la clôture du financement participatif.

Un autre Kickstarter que j’avais soutenu appelé Goodboy Galaxy pour Game Boy Advance, Switch et PC s’est également terminé avec succès avec leur objectif de 100% atteint – ils ont collecté 200 000 £.

André J.

10s tout autour

Mon jeu 10/10 est XCOM 2. Eh bien, un peu plus que cela, tous les jeux XCOM au tour par tour remontant à l’original UFO: Enemy Unknown auquel j’ai joué à l’université, via Terror Of The Deep et le redémarrage du dernier classique. Chacun d’entre eux m’a fait revenir pour y jouer à nouveau et chacun a été joué à mort jusqu’à l’arrivée de la nouvelle version.

L’OVNI original était, à mes yeux à l’époque, la perfection, à l’exception peut-être des premières armes explosives un peu trop puissantes. Je n’avais aucune idée de la façon dont cela pourrait être amélioré, mais cela s’est amélioré à chaque itération et, plus particulièrement, à chaque DLC. Les ajouts au redémarrage et à XCOM 2 ont tellement changé les choses qu’ils en ont fait des jeux presque nouveaux.

Je dois admettre que XCOM 2 ne m’a pas attrapé tout de suite. Je pensais que les limites de tours imposées entravaient mes options stratégiques, le compte à rebours du jeu dans son ensemble était trop long et la nécessité de collecter des ressources était un travail inutile. J’avais tort. Jusqu’à présent, tous les XCOM jouaient de la même manière et les tactiques fonctionnaient d’un match à l’autre : se déplacer pour couvrir et surveiller et répéter. J’étais désormais obligé d’aller de l’avant, de prendre des risques et de réfléchir à la volée. Maintenant, en comparaison, les tactiques traditionnelles semblaient lentes et lourdes.

Idem pour les tactiques à plus grande échelle. Avoir un compte à rebours signifiait que des tactiques plus détaillées étaient nécessaires, collecter des ressources ou prendre une mission, etc. Cela vous obligeait à vous lancer dans des missions beaucoup moins préparées que vous ne le voudriez, car il n’y avait tout simplement pas le temps de récupérer votre tireur d’élite ou de développer ce nouveau armure.

Donc, le jeu 10/10 pour moi a toujours été la dernière version de XCOM et je joue toujours à XCOM 2 mais j’espère que Phoenix Point restera sur la cible et frappera le Game Pass sur console vendredi.

GB72

La boîte de réception fonctionne également

Les boîtes à butin et les mécanismes de jeu sont de l’exploitation et auraient dû être rendus illégaux il y a des années. Honte à la commission des jeux d’argent d’avoir permis que cela continue, d’autant plus que ces mécanismes s’adressent aux enfants et aux adultes vulnérables.

Anon

Allez-vous passer en revue Tchernobylite ? Les vidéos semblent être un joyau caché.

Lézardpudlian

CG : Peut-être, mais les critiques pour la version PC étaient assez mitigées.

Le sujet brûlant de cette semaine

Le sujet de la boîte de réception de ce week-end a été suggéré par divers lecteurs, qui ont demandé quel est l’art de boîte de jeu vidéo le plus mémorable ?

Cela peut être mémorablement bon ou mauvais, mais qu’est-ce qui vous a le plus impressionné et pourquoi ? Étant donné que les copies physiques sont de plus en plus rares, vous n’avez peut-être jamais vu l’illustration en question sur une boîte réelle, mais quelle importance accordez-vous aux images d’art clés pour donner le ton d’un jeu ?

Avez-vous déjà essayé d’obtenir une affiche ou une autre marchandise présentant l’image et à quel point pensez-vous qu’elle est emblématique en dehors du jeu ?

Les petits caractères

De nouvelles mises à jour de la boîte de réception apparaissent chaque matin en semaine, avec des boîtes de réception spéciales Hot Topic le week-end. Les lettres des lecteurs sont utilisées au mérite et peuvent être modifiées en termes de longueur et de contenu.

Vous pouvez également soumettre votre propre fonctionnalité de lecture de 500 à 600 mots à tout moment, qui, si elle est utilisée, sera affichée dans le prochain créneau disponible du week-end.

