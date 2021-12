La PS5 UK réapprovisionne au GAME ce mardi matin

Cela pourrait être votre dernière chance (photo : Sony)

La dernière chance d’obtenir une PS5 de GAME avant Noël aura peut-être lieu ce mardi, EE devant également en avoir plus cette semaine.

Noël approche et les chances d’obtenir une PlayStation 5 avant le grand jour commencent à se tarir, le réapprovisionnement du mardi 14 décembre sur GAME étant probablement le dernier.

Comme d’habitude, le stock devrait être mis en ligne entre 9h et 11h30 GMT, donc si vous en voulez un, il est conseillé d’être prêt et de consulter le site Web dès le matin.

PS5 Stock UK prédit que les commandes prioritaires seront livrées d’ici le 16 décembre et les commandes standard d’ici le 20 décembre, donc cela va évidemment bien.

Quand est la dernière chance d’acheter une PS5 au Royaume-Uni ce Noël ?

Il n’est pas impossible qu’il y ait un autre réapprovisionnement avant Noël, mais à en juger par les dates ci-dessus, seules les commandes prioritaires (c’est-à-dire celles que vous payez plus cher pour l’expédition) vous parviendront à temps.

Le réseau de téléphonie mobile EE devrait également se réapprovisionner mardi, vers 10 heures du matin, mais comme d’habitude, vous devez être membre pour pouvoir en acheter un. Bien que ce soit une bonne nouvelle si vous êtes abonné.

D’autres magasins peuvent également obtenir plus de stock plus tard dans la semaine, mais à ce stade, vous voulez saisir toutes les opportunités possibles, si vous voulez vous assurer d’avoir une console sous l’arbre à temps.

Comme toujours, la seule autre option est eBay, où les consoles sont facilement disponibles. Cependant, ils ont tendance à être en moyenne de 200 £ au-dessus du prix standard et, bien sûr, vous ne savez pas nécessairement que vous achetez dans un endroit aussi fiable qu’un magasin ou un site Web normal.

