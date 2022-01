La PS5 VR s’appelle officiellement PlayStation VR2 (PSVR2)

Au CES 2022, Sony a officiellement révélé que la prochaine génération de PlayStation VR s’appellerait PlayStation VR2 ou PSVR2. Cette VR de nouvelle génération est spécialement conçue pour la PS5. Les contrôleurs sont appelés contrôleurs PlayStation VR2 Sense, dotés du même retour haptique et des mêmes déclencheurs adaptatifs que le DualSense.

Sony a également partagé quelques spécifications techniques pour le PlayStation VR2 :

HDR 4K, champ de vision à 110 degrés 2000 × 2040 par œil Rendu Foveated Suivi à l’envers basé sur un casque Connexion USB-C Écran OLED

Il n’y a toujours pas de mot sur le prix ou la date de sortie du casque, ni sur le design officiel. Accompagnant la nouvelle de ce nom officiel, Sony a également dévoilé un jeu propriétaire pour le système appelé Horizon: Call of the Mountain. Il est développé par Guerrilla Games et Firesprite, ce dernier ayant été récemment acquis et ajouté aux PlayStation Studios. Vous pouvez consulter le teaser du jeu ci-dessous :

Naturellement, ce jeu se déroule dans le même univers que Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West, et les joueurs pourront même rencontrer Aloy aux côtés d’autres personnages.

