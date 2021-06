La psychiatrie adaptée aux troubles de l’enfant et de l’adolescent, est-ce possible ?

15/06/2021 à 17h38 CEST

La psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent suscite un intérêt croissant dans notre société et chez les professionnels. Le motif? L’augmentation de la prévalence des troubles mentaux à ces âges, et la preuve que les troubles mentaux graves chez l’adulte sont en gestation dans l’enfance et se consolident à l’adolescence. Tout cela montre qu’un diagnostic précoce et des interventions thérapeutiques efficaces influenceront les trajectoires évolutives et peuvent changer le cours de la maladie.

C’est un fait que le fait de ne pas traiter les troubles mentaux des enfants a des conséquences qui se prolongent jusqu’à l’âge adulte. Des répercussions qui affectent à la fois la santé physique et mentale, limitant les possibilités d’une vie adulte satisfaisante. De même, jea situation pandémique actuelle due au covid-19 a confirmé que les enfants et adolescents atteints de troubles mentaux constituent une population vulnérable qui nécessite une prise en charge spécialisée et différenciée.

Pendant des années, les sociétés scientifiques et la société civile à travers différentes plateformes ont exigé une régulation de la situation de la psychiatrie en Espagne à cet égard. La spécialité de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent est en vigueur et réglementée dans les pays de notre environnement le plus proche, comme la Grèce, l’Italie et le Portugal, ainsi que dans le reste de l’Europe : Allemagne, Danemark, Finlande, Suède, Belgique, France, Hollande , l’Irlande et le Royaume-Uni. Mais pas encore en Espagne.

Comme le reflète le Livre blanc sur la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (2014), la situation actuelle, après le transfert des compétences en matière de santé aux communautés autonomes, est que chacune d’entre elles est responsable de la mise en œuvre de dispositifs de traitement pour les enfants et adolescents atteints de problèmes psychiatriques. Par conséquent, bien que de cette manière, l’offre de soins aux enfants et aux adolescents dans toute l’Espagne soit assurée, il n’y a pas d’homogénéité sur l’ensemble du territoire national, au point que même l’âge de la population présente varie entre les différents territoires.

Alors que dans certaines régions, il atteint jusqu’à 18 ans, dans d’autres, il atteint jusqu’à 16 ans, certaines communautés n’admettant que les patients de moins de 14 ans. Signe de cette variabilité, dans les Asturies, l’âge de prise en charge dans les centres de santé mentale pour enfants et adolescents est différent selon les zones de santé.

De même, puisqu’il n’y a pas de spécialité spécifique de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, la qualité des soins offerts dans chaque communauté autonome dépend nécessairement de la formation particulière de chaque professionnel, puisque le personnel impliqué dans ces soins n’a normalement pas reçu de formation formelle et standardisée.

Cependant, il semble que cette situation soit sur le point de changer. Au cours des dernières années, de nombreuses étapes ont été franchies vers la création de la spécialité de psychiatrie de l’enfance et de l’adolescence. En 2006, une proposition non législative a été approuvée concernant la reconnaissance de la spécialité de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. En 2009, le ministère de la Santé a annoncé la création de la spécialité, et en février 2012, la motion du Groupe parlementaire conjoint a été approuvée, exhortant le gouvernement à la mettre en œuvre. Il n’a pas prospéré.

Par la suite, il y a eu plus d’avancées. En janvier 2018, le projet d’arrêté royal portant création du titre de médecin spécialiste en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent est approuvé, et le titre actuel de médecin spécialiste en psychiatrie est modifié par celui de médecin spécialiste en psychiatrie de l’adulte. La semaine dernière, le ministre de la Santé, Caroline Darias, a annoncé que le projet d’arrêté royal qui institue la création de la spécialité est finalisé dans son traitement et en instance du Conseil d’Etat. Enfin, avant-hier, le Congrès des députés a approuvé à l’unanimité une proposition de non-loi du PSOE qui exhorte le gouvernement à accorder une attention particulière à la population jeune ayant des problèmes de santé mentale et à fournir des centres et unités de santé mentale, dans le cadre de la compétence, des ressources nécessaires et suffisantes pour sa juste attention. Le texte de la proposition propose également « d’achever la création de la spécialité de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent & rdquor ;.

Une grande partie du fait que tout ce processus de création d’une nouvelle spécialité médicale se développe avec une garantie est due au soutien incontestable du Conseil interterritorial de la santé et des conseils d’administration de la SEP (Société espagnole de psychiatrie), de l’AEPNYA (Association espagnole de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent), SEPYPNA (Société espagnole de psychiatrie et de psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent) et AEN (Association espagnole de neuropédiatrie).

Maintenant, cela vaut la peine de demander : Y a-t-il vraiment des troubles mentaux chez les enfants ? Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 20 pour cent des enfants et adolescents dans le monde souffrent de troubles mentaux. Environ la moitié de ces problèmes se manifestent avant l’âge de 14 ans et plus de 70 pour cent de tous les troubles mentaux commencent avant l’âge de 18 ans. On estime qu’un cinquième des adolescents de moins de 18 ans souffrent d’un certain type de problème de développement comportemental ou émotionnel, et qu’un sur huit souffre actuellement d’un trouble mental.

Ces données sont observées dans toutes les cultures. Les troubles mentaux représentent 16 % de la charge mondiale de morbidité et de traumatisme chez les personnes âgées de 10 à 19 ans. En fait, les troubles du comportement chez l’enfant (y compris le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et les troubles des conduites) sont la deuxième cause de morbidité chez les adolescents âgés de 10 à 14 ans. Fait plus alarmant, il convient de noter que le suicide est la troisième cause de décès chez les 15-19 ans et la deuxième chez les 15 et 29 ans. Si nous extrapolons ces données à notre population, nous verrions celle des 133 954 mineurs vivant en Principauté (13 % de la population), 26 791 souffriront d’un trouble mental, atteignant 1 665 151 cas dans toute l’Espagne.

Tous les chercheurs experts et cliniciens s’accordent à dire que le retard dans le diagnostic et le traitement des problèmes de santé mentale chez les enfants et les adolescents affecte gravement leur avenir, a des conséquences négatives sur leur développement scolaire et professionnel, et représente une grande souffrance pour les membres de la famille et les soignants, ainsi qu’un fardeau économique et social pour la famille et la société.

Mais, malgré des traitements efficaces, il existe encore une croyance, dans certaines régions, qu’il n’est pas possible de traiter les maladies mentales. Dans le cas des mineurs, L’argument persiste selon lequel les enfants ne sont pas déprimés ou n’ont pas de problèmes de santé mentale. Ces prémisses sont porteuses d’une stigmatisation et d’un rejet très importants, surtout à ce stade crucial de développement.

Jusqu’à présent, en Espagne, l’approche de la maladie mentale de l’enfance et de l’adolescence fait partie des compétences de la spécialité de psychiatrie. Mais ce n’est qu’à travers une formation spécifique et réglementée à travers la création et la dotation de la spécialité de Psychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescent qu’il sera possible de réaliser l’homogénéisation nécessaire dans la prise en charge et la formation des professionnels entre les différentes communautés autonomes (et, bien sûr, au sein de la même communauté), garantissant ainsi une identification précoce et un traitement efficace, aspects fondamentaux pour assurer le bon développement et l’évolution de ces mineurs. De même, il est nécessaire de développer des dispositifs d’assistance spécifiques, actuellement insuffisants pour répondre à une demande réelle.

Nous devons prendre conscience de la gravité des problèmes découlant d’un manque de soins spécialisés et de qualité pour ce segment vulnérable de la population, avec ses caractéristiques spécifiques différenciées de celles des adultes, dont la société et, bien sûr, les professionnels de la santé, nous avons un devoir de soin et de protection.