La publicité cherche à placer des “ chats démons destructeurs qui puent votre maison ” ⋆ .

Une publicité inhabituellement honnête pour un chihuahua décrit comme «une poupée chucky dans le corps d’un chien» a réussi à trouver quelqu’un prêt à adopter l’animal. Ma voisine vient de publier une annonce tout aussi honnête pour deux chats qu’elle élève et qui m’a fait rire à chaque fois que je la lisais. Pouvez-vous aider à trouver une maison pour ces chats? Voici la note.

Shadow et Midnight sont des chats élégants, forts et royaux. La forme de leur corps, leur posture élégante et leurs promenades cérémonielles suggèrent qu’ils sont des descendants de longue date des chats des pharaons égyptiens ou des empereurs siamois. Ils gouvernent tranquillement la maison, n’émettant que le plus petit des miaulements. Leurs épais manteaux noirs montrent un éclat de santé. Ils sont bons avec les enfants, ne se soucient pas des chiens et semblent être les animaux de compagnie idéaux: amicaux, joueurs, aimants, fidèles.

Mais les apparences peuvent être trompeuses. Vous avez peut-être entendu parler de Prancer, le chihuahua victorien hanté? Ce petit chien ne peut pas tenir une bougie à Shadow et Midnight, une paire de chats démons destructeurs qui pue votre maison.

Shadow et Midnight étaient nos premiers chats adoptifs. Alors, quand ils ont fait tomber ma photo de mariage du manteau et que le cadre s’est brisé en un million de morceaux, j’ai considéré que c’était ma faute de ne pas avoir protégé les chats de notre maison. Nous avons déplacé tous les articles cassables du manteau et dans une boîte en carton au sous-sol pour les garder en lieu sûr.

Midnight et Shadow mangent de tout. Littéralement, tout. Les choses qu’ils ont mangées comprennent deux paires de lacets, plusieurs jouets pour chats et des plantes – vraies et fausses. Oui, le tissu Midnight a mangé laisse un lierre artificiel décorant un panier qui a servi à distribuer des bulles à mon mariage. Miam. Nous avons déplacé des chaussures et des jouets pour chats dans des placards, et placé toutes les plantes derrière une porte verrouillée où nous oublions absolument de les arroser.

Midnight et Shadow détruisent le sommeil. Ils se réveillent toujours tôt. Vraiment tôt. J’ai réussi à entraîner 3 bébés au sommeil, mais j’ai peut-être rencontré mon partenaire avec cette paire. Plus besoin de dormir le week-end. Ou jamais.

La destruction est mauvaise, mais la puanteur est pire. Jamais je n’ai senti de telles odeurs nauséabondes. Leur merde empeste d’une manière qui agrippe les tripes et qui induit le bâillon. Toileter ces chats a été un défi constant. Nous avons eu un chat pendant 19 ans. Elle avait un bac à litière au sous-sol. Elle était petite et soignée et ce n’était jamais un problème. Ces garçons prennent plusieurs décharges par jour et sont difficiles à entretenir et à placer leurs bacs à litière. Ils ont fait pipi sur notre canapé et ont fait caca sur nos tapis et nos lits. Nous avons répondu en ajoutant deux bacs à litière supplémentaires et une feuille de papier d’aluminium au canapé. Nous ramassons chaque bac à litière plusieurs fois par jour, car nous craignons que si le bac n’est pas assez propre, ces garçons puissent emmener leurs affaires ailleurs.

Et, il y a une autre ride avec cette paire. Shadow a une patte d’oreiller, une condition qui nécessitera des médicaments quotidiens pour le reste de sa vie. Shadow est malin et il n’aime pas ses médicaments. C’est un travail à deux: vous avez besoin d’une personne pour serrer dans ses bras Shadow, une veste droite étroitement enveloppée dans une serviette de plage et une autre personne pour administrer la seringue remplie de médicament jaune gras et gluant. La plupart du temps, le médicament atterrit dans la bouche de Shadow. Parfois, il crache le médicament dans vos cheveux.

Qui adoptera cette paire? Deux familles ont essayé. Les deux ont échoué.

À la recherche d’un amoureux des chats ressemblant à un saint qui aime se lever avant l’aube. Vous détestez les plantes et les bibelots. Vous préférez les chaussures à enfiler et êtes fan des housses en plastique des années 1950 sur vos canapés. Vous avez perdu votre odorat à cause du COVID-19 et espérez qu’il ne reviendra jamais. Vous vivez avec un culturiste, une infirmière, un vétérinaire ou une autre âme courageuse (de préférence chauve) qui peut vous aider à administrer des médicaments quotidiens.

Vous êtes prêt à distribuer des frottements sur le ventre et des égratignures au menton en échange des ronronnements bruyants et de l’adoration éternelle de deux adorables chats noirs de deux ans qui recherchent la maison parfaite pour toujours depuis plus d’un an. S’il vous plaît, aidez ces garçons à trouver leur partenaire!

Pour plus d’informations, contactez Homeward Trails Animal Rescue.