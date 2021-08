La publicité Google fait l’éloge des prises casque, mais le Pixel 6 n’en aura pas

Ces derniers temps, les publicités Google pour les téléphones Pixel ont été partout, et la dernière sur le 5a avec la prise casque 5G parodie les anciennes vidéos de produits Jony Ive, mais apparemment sans se rendre compte de son propre historique de produit.

“The Circle Comes Full Circle” dure un peu plus de deux minutes et est une parodie claire et/ou un hommage aux vidéos de conception Apple racontées par Jony Ive pour accompagner le lancement d’un nouveau produit. Une personne britannique raconte, et il y a même une opportunité pour elle de dire aluminium avec cette « prononciation fantaisiste ».

Cela commence par une intro étonnamment longue, complète avec l’origine latine, sur les «cercles».

Et ce plaisir nous a inspiré à réinventer le cercle pour le nouveau Google Pixel 5a. Précisément 3,5 millimètres de diamètre, forgé une machine à partir du meilleur cuivre de qualité supérieure.

À un moment donné, Google qualifie la prise casque de “glorieuse réalisation qui s’inspire de notre passé tout en nous propulsant dans le futur”.

Un contexte historique important est la façon dont la vidéo d’introduction originale de Pixel et Pixel XL en 2016 a ridiculisé l’iPhone 7 pour avoir abandonné le port en incluant une ligne « prise casque 3,5 mm pas nouvelle de manière satisfaisante », avec un raclement de gorge / raillerie.

Bien sûr, Google a ensuite supprimé cette prise du Pixel 2 et de tous les appareils premium ultérieurs. Au crédit de l’entreprise, ils ont maintenant la série A d’appareils avec des connecteurs de 3,5 mm.

Cela dit, cette publicité qualifiant le port de « réalisation glorieuse » avec des ramifications futures – peu importe comment en plaisantant – semble légèrement ridicule sans que Google s’engage réellement à utiliser la prise dans tous ses téléphones. Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont certainement assez grands pour le supporter.

L’industrie citait l’étanchéité comme l’une des raisons de l’absence de connecteur audio, mais le 5a s’en sort tout en présentant IP67. Bien sûr, le grand argument est la montée en puissance des écouteurs Bluetooth remplaçant l’ancienne technologie. Vivre une vie sans fil est remarquablement pratique, mais les filaires fonctionnent toujours. Il n’y a pas de problèmes de batterie ou de questions sur les fonctionnalités qui fonctionneront. Sa « gloire » est la nature ouverte.

Cette publicité a probablement été conçue comme un moyen facile de gagner sur Apple, Google souhaitant souligner comment sa gamme propose un modèle abordable avec un connecteur de 3,5 mm. Cependant, cela trahit un manque de cohérence où la publicité n’est qu’un message et non une croyance réelle détenue par l’entreprise. Avoir une prise casque sur un téléphone premium qui est prévu pour un blitz marketing cet automne serait vraiment glorieux – rien de moins ne suit les tendances.

À tout le moins, une publicité Pixel pour un modèle de prise casque ne devrait pas remettre en cause les décisions prises pour le produit le plus important à venir cet automne.

