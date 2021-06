La publicité mondiale dépassera 1 000 milliards de dollars en 2026 : rapport

in

Plusieurs marchés devraient connaître une croissance supérieure à 20 %, notamment le Royaume-Uni, le Brésil, la Chine et l’Inde

GroupM a publié lundi ses prévisions médiatiques mondiales de mi-année qui détaillaient comment, à mi-parcours de 2021, la croissance de la publicité pour l’année dépasse de loin les attentes précédentes. « Au total, nous prévoyons une croissance de la publicité mondiale de 19% (hors publicité politique aux États-Unis) en 2021, une révision à la hausse significative par rapport aux attentes que nous avions au moment de notre publication précédente fin 2020. Cela représente un niveau de revenus publicitaires. c’est 15 % de plus qu’en 2019, car 2020 n’a connu qu’une baisse de 3,5 % par rapport à nos estimations révisées. Une croissance élevée devrait également persister dans un avenir prévisible. Nos nouvelles prévisions s’étendent désormais jusqu’en 2026 et montrent un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 % entre cette année et alors », indique le rapport « Cette année, l’année prochaine ».

En termes absolus, le rapport s’attend désormais à ce que la publicité mondiale, y compris politique américaine, dépasse 1 000 milliards de dollars en 2026, contre 641 milliards de dollars en 2020 et 522 milliards de dollars en 2016. À noter, la concentration au sein de l’industrie a augmenté au cours de cette période : en 2020, la Les 25 plus grandes entreprises médiatiques représentaient 67 % du total des revenus publicitaires. Ce même groupe d’entreprises représentait 42 % en 2016.

De plus, plusieurs marchés devraient connaître une croissance supérieure à 20 %, notamment le Royaume-Uni, le Brésil, la Chine et l’Inde. Beaucoup d’autres augmenteront d’ici l’adolescence, y compris le Canada, l’Australie et les États-Unis

En termes de publicité numérique, qui a connu une croissance considérable au cours de l’année dernière, le rapport prévoit une croissance de 26% pour toutes les formes de médias numériques pure-play contre 15% au moment de sa mise à jour de décembre. Les attentes pour les autres années sont également relevées, quoique dans une moindre mesure. Pendant ce temps, la publicité télévisée devrait désormais croître de 9,3% en 2021, une amélioration par rapport aux attentes précédentes de 7,8%. « Au-delà de cette année, nous prévoyons une faible croissance à un chiffre pour le média au sens large, y compris ce que nous appelons Connected TV+. Nous estimons que l’inventaire mondial de la télévision connectée + représente 16 milliards de dollars de revenus publicitaires pour les entreprises de médias, en hausse de 25 % par rapport aux niveaux de 2020. Nous prévoyons que les revenus publicitaires de Connected TV+ atteindront 31 milliards de dollars dans le monde d’ici 2026 », ajoute le rapport.

Fait intéressant, les attentes en matière de publicité audio ont été considérablement augmentées dans cette mise à jour, avec une prévision désormais de 18% de croissance au lieu du niveau de 8,7% de décembre. Cependant, après la baisse de 27% en 2020, même avec ces révisions, le média ne devrait pas revenir de sitôt aux niveaux de 2019.

La publicité extérieure devrait bien se porter, avec une croissance de 19% en 2021, indique le rapport. « À plus long terme, l’affichage extérieur bénéficie d’un intérêt croissant pour le média et est aidé par de nouveaux formats numériques qui permettent l’émergence de sources supplémentaires de demande », a-t-il ajouté.

