La publicité mondiale s’apprête à enregistrer une croissance de 22,5 % en 2021 : rapport

Le rapport prévoit également une croissance de 30,5% pour la publicité numérique

GroupM a publié ses prévisions mondiales de fin d’année qui prévoient une expansion beaucoup plus rapide du secteur de la publicité que prévu. Selon les dernières prévisions mondiales du Nouvel An de cette année, la publicité mondiale, hors publicité politique aux États-Unis, devrait croître de 22,5 % en 2021, contre une estimation de 19,2 % en juin. La publicité mondiale devrait maintenant toucher 763,2 milliards de dollars en 2021, selon les prévisions révisées. La dynamique de croissance des dépenses publicitaires devrait se poursuivre en 2022 avec une augmentation de 9,7%, par rapport à la projection de juin de 8,8%. De plus, la publicité mondiale devrait dépasser 1 000 milliards de dollars de revenus en 2025 sur la base de nos nouvelles estimations », a déclaré GroupM dans le rapport.

La France, l’Allemagne, l’Australie et le marché américain devraient croître dans une fourchette de quatre à cinq pour cent par an en moyenne, au cours des cinq prochaines années. Cependant, l’Inde, le Royaume-Uni, le Brésil, le Canada, le Japon et la Chine devraient connaître une croissance annuelle moyenne de six à huit pour cent, au cours de la même période.

Le rapport prévoit également une croissance de 30,5% pour la publicité numérique, à l’exclusion de la publicité politique aux États-Unis, par rapport aux prévisions de GroupM de juin de 26% de croissance. En outre, la publicité numérique représentait 64,4% de toutes les publicités en 2021, contre 60,5% en 2020. Alphabet, Meta et Amazon représentent 80-90% du total mondial, ajoute le rapport.

La publicité télévisée devrait croître de 11,7 % en 2021, contre 9,3 % en juin. Cependant, l’industrie ne devrait pas revenir aux niveaux de 2019 avant 2023 en raison de la baisse de 13,7% en 2020, selon le rapport.

«Les années suivantes seront généralement stables pour la télévision sur la plupart des grands marchés du monde, car les plus grands annonceurs qui dominent historiquement le média continuent de déplacer progressivement leurs dépenses ailleurs. Ces changements sont compensés en partie par l’augmentation des budgets de télévision des plus gros parvenus dont les activités sont principalement en ligne. Dans l’ensemble, la publicité télévisée totale devrait s’élever à 171 milliards de dollars en 2022 et, sur ce chiffre, environ 17 milliards de dollars iront à Connected TV+ », indique le rapport.

Parmi les autres supports, l’audio devrait croître de 15,6 % en 2021 et de 6,4 % en 2022, tandis que l’extérieur devrait croître de 17,1 % en 2021 et de 14,9 % en 2022. Néanmoins, la croissance de l’audio devrait être largement stable au-delà de 2022, et l’extérieur devrait connaître une croissance moyenne à un chiffre.

Lire aussi : Pocket FM lève 22,4 millions de dollars dans le cadre d’un tour de table de série B

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.