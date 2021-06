La publicité numérique devient plus gérable avec l’utilisation de la technologie Blockchain

Comparer

Dans le scénario actuel, la publicité numérique est devenue cruciale pour les entreprises, la rendant plus rentable et productive. Elle devient même nécessaire lorsque l’on est entré dans l’ère numérique car elle apporte aussi de nombreuses solutions innovantes. Il aide les entreprises à toucher un public plus large et produit un retour sur investissement plus élevé.

Qu’est-ce que la blockchain a à voir avec la publicité numérique ?

En fait, la technologie Blockchain a le potentiel de changer l’ensemble de l’industrie de la publicité numérique. Laissez-moi vous expliquer comment. L’utilisation de la blockchain peut réduire considérablement les coûts de la publicité numérique. Étant décentralisée, la blockchain n’a pas besoin d’intermédiaires pour faciliter les paiements, ce qui réduit le coût. Deuxièmement, la technologie blockchain assurera la sécurité de vos clients ainsi que des récompenses. Vous devez être conscient du fait que vous êtes constamment suivi lorsque vous visitez un site Web, et que les entreprises utilisent ensuite ces informations pour vous vendre leurs produits en conséquence. Désormais, la technologie blockchain vise à rémunérer les clients qui fournissent en toute sécurité leurs informations à l’entreprise.

Passons à la partie suivante de la discussion, à savoir comment vous pouvez utiliser la technologie blockchain. Le jeton d’attention de base (BAT) peut vous aider à cet effet. Comme il est dit, le jeton est capable de résoudre les violations de la vie privée et les inefficacités de l’industrie de la publicité numérique.

BAT est le jeton permettant de générer de la publicité numérique via la technologie blockchain. Il récompense les utilisateurs en plus de leur offrir un meilleur retour sur leurs dépenses. Le prix actuel du marché de BAT est de 0,753 $ et a diminué de près de 2,84 % en 24 heures. L’offre maximale de pièces BAT peut être de 1,5 milliard, dont près de 1 496 514 870 jetons sont déjà en circulation.

Les utilisateurs peuvent afficher les publicités préservant la confidentialité et obtenir en retour un jeton de soins de base. Dans le processus, l’annonceur maximise l’engagement. En termes plus simples, BAT est échangé entre les utilisateurs, les éditeurs et les annonceurs. Ici, les utilisateurs obtiennent le jeton pour prêter attention, les créateurs sont payés le BAT pour créer un contenu de qualité et les annonceurs obtiennent un bon retour sur leur publicité. Dans l’ensemble, cela profite à tout le monde dans le processus.

Le jeton d’attention de base améliore en fait la manière de faire de la publicité dans le monde numérique. La technologie Blockchain est définitivement une aubaine pour les entreprises, qui deviendra plus courante dans un avenir proche.