L’homme de Floride Ron DeSantis ne laissera pas Donald Trump obtenir tout l’argent, oh – non. Une très grande partie du fait d’être un leader MAGA est de gagner de l’argent et qui est dans une meilleure position qu’un autocrate (le terme utilisé par son propre ancien membre du personnel) sur un grand État avec une forte population d’Américains très riches. Ce n’est pas l’Idaho. (dont je peux me moquer depuis que j’ai grandi là-bas).

Non, c’est la Floride, bébé. Un état violet qui agit en rouge sang parce qu’ils font ce qu’ils veulent. DeSantis a même son propre magasin. Oui, tu l’as bien lu. Bien sûr, vous pouvez acheter du matériel politique à n’importe quel politicien, mais il n’y a qu’un seul gars assez cool pour faire sa propre publicité sur la possession des bibliothèques :

Ron Desantis sort avec un nouveau tee-shirt ‘Lockdown Libs Tour’ à vendre. La maladie et la mort sont une industrie de croissance rentable en Floride. En tant qu’architecte, il pourrait aussi bien avoir sa part.

Ron Desantis sort avec un nouveau tee-shirt ‘Lockdown Libs Tour’ à vendre. La maladie et la mort sont une industrie de croissance rentable en Floride. En tant qu’architecte, il pourrait aussi bien avoir sa part. pic.twitter.com/L5c5aQUzuR – Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 12 janvier 2022

Le tweet est abondant – plus que suffisant, mais vous devez regarder la publicité pour obtenir le plein effet. Les lunettes de soleil – tellement cool, qu’est-ce que ça ferait d’être aussi puissant, aussi cool, aussi stupide et aussi satisfait de lui-même.

Pendant que nous nous moquons de lui, nous devons également nous rappeler à quel point cet homme est anti-américain. Aux États-Unis, les gouverneurs et les politiciens sont censés faire tout leur possible pour laisser les entreprises privées tranquilles pour profiter de leurs libertés et rivaliser pour gagner de l’argent.

Mais dans l’état de l’homme de Floride, l’homme de Floride Ron DeSantis a déclaré son état « libre » (sauf si vous êtes une entreprise) et a rendu illégale la liberté des entreprises. Ils ne seraient pas autorisés à décider qui servir.

Ce n’est pas la liberté, Ron. Tout ce que nous voyons, c’est la liberté de dépouiller les personnes qui veulent être dépouillées pour posséder les libs.

****

JasonMiciak & Nicole Hickman