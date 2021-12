La publicité Peloton avec Chris Noth répond à Et juste comme ça… Mr Big

AVERTISSEMENT : ET JUSTE COMME ÇA… SPOILERS À VENIR. SI VOUS N’AVEZ PAS REGARDÉ LE PREMIER ÉPISODE, REVENEZ EN RETOUR ET FAITES-LE AVANT DE LIRE.

Prêt?

D’ACCORD.

À présent, vous savez peut-être que le premier épisode du spin-off ou du redémarrage de Sex and the City ou peu importe ce que vous voulez appeler And Just Like That… balade. C’était choquant et dévastateur et pas la meilleure presse pour Peloton.

Ainsi, la société a pris une page du livre de jeu de Ryan Reynolds après que l’acteur a pris l’actrice de la publicité de vacances très moquée pour le vélo d’appartement et l’a mise dans une publicité pour son gin.

Peloton a mis Chris Noth – Mr. Big lui-même – dans une nouvelle publicité avec l’instructeur Jess King racontée par… Ryan Reynolds !

MDR. Bien joué.