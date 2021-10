La publicité pour l’assurance habitation de John Lewis mettant en vedette un garçon en robe frappée par un contrecoup

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

La nouvelle publicité d’assurance habitation de John Lewis mettant en vedette un garçon amoureux de Stevie Nicks dans une robe a, comme on pouvait s’y attendre, été accusée de « pousser l’agenda » et de sexisme.

Le grand magasin a abandonné sa publicité pour son assurance habitation plus tôt cette semaine, la publicité étant diffusée pendant les pauses de Great British Bake Off sur Channel 4.

Cependant, maintenant, c’est sur Twitter, et la publicité a été ciblée avec un contrecoup.

La publicité voit un jeune garçon vêtu de façon plutôt fabuleusement vêtu du maquillage, de la robe, des bijoux et des talons de sa mère, se promener dans la maison pendant que Edge of Seventeen de Stevie Nicks joue.

Cependant, alors qu’il se pavane comme une rock star, il étale de la peinture sur les murs, donne des coups de pied aux lampes, lance un parapluie sur un vase, renverse un verre et jette des paillettes dans l’air.

Bien que nous soyons sûrs que cette situation soit reconnaissable pour de nombreux parents, d’autres ont été extrêmement critiques à l’égard de l’annonce, affirmant qu’elle décrivait « le droit des hommes » et « l’extrémisme de genre ».

La vidéo a été partagée par un compte Twitter avec la légende : » Nouvelle annonce de John Lewis. Quelque chose d’inhabituel ou d’agenda poussant à ce sujet?’, et bientôt, des tweets critiques sur l’annonce ont commencé à apparaître.

La dernière annonce d’assurance habitation @JohnLewisRetail présente un petit garçon qui s’agite dans une longue robe, un rouge à lèvres rouge vif et un fard à paupières bleu.

Les acheteurs ne veulent pas de conférences culturelles grossières dans les grands magasins ! Ce type de merde n’inversera pas ses pertes de 517 millions de livres sterling – Isabel Oakeshott (@IsabelOakeshott) 12 octobre 2021

Le sexisme et parfois la violence qui s’infiltrent dans les relations entre frères et sœurs – encouragés par des adultes qui font plaisir aux garçons tout en exigeant de la douceur de la part des filles – ne sont pas assez évoqués. J’espère au moins que cette stupide publicité de John Lewis pourra être un point de départ. – Victoria Smith (@glosswitch) 13 octobre 2021

Décidé de le réinterpréter. C’est un commentaire féministe sur un certain mouvement social. Ouais. #terfclub – Karen Ingala Smith (@K_IngalaSmith) 13 octobre 2021

L’annonce de John Lewis d’un jeune garçon au centre de l’attention pour avoir tout saccagé pendant que sa sœur s’assoit docilement et peint dans un coin est du sexisme encapsulé en soixante secondes – Frances Weetman (@francesweetman) 13 octobre 2021

Karen Ingala Smith a tweeté : » J’ai regardé la publicité de John Lewis dont les gens parlent. On dirait que les hommes ont droit à une robe et à du maquillage pour moi. Nous sommes déjà venus ici, n’est-ce pas ?

‘Décidé de le réinterpréter. C’est un commentaire féministe sur un certain mouvement social. Ouais. #terfclub.’

La journaliste Sonia Poulton a écrit: “ Tout en essayant de sauter dans le train de la théorie queer, John Lewis a créé une publicité qui résume très bien la s *** show. Un enfant sexualisé et titré détruisant des choses qui ne lui appartiennent pas.

« Les personnes qui ne peuvent pas voir comment cet enfant est sexualisé sont celles qui doivent être tenues à l’écart des enfants. Les gens comme moi protégeront toujours ces enfants de gens comme vous. Ce n’est pas progressif, tu es juste un fluage.

Isabel Oakeshott a ajouté: «La dernière annonce d’assurance habitation @JohnLewisRetail présente un petit garçon qui s’agite dans une longue robe, un rouge à lèvres rouge vif et un fard à paupières bleu. Les acheteurs ne veulent pas de conférences culturelles grossières dans les grands magasins ! Ce type de merde n’inversera pas ses pertes de 517 millions de livres sterling.

La publicité montre un jeune garçon s’habillant dans les vêtements de sa mère et dansant sur Stevie Nicks (Photo : John Lewis)

D’autres étaient ennuyés que la sœur du garçon soit assise tranquillement dans l’annonce et que la mère soit assise et regarde le désordre, avec l’écrivain Victoria Smith tweetant : « Le sexisme et parfois la violence qui s’infiltrent dans les relations entre sœurs et frères – encouragés par les adultes qui gâtent les garçons tout en exigeant la douceur des filles – n’est pas assez discuté. J’espère au moins que cette stupide publicité de John Lewis pourra être un point de départ.

Un autre tweet disait: « Bravo John Lewis. Vous avez – je suppose par inadvertance – capturé l’essence pure de ce qui met tant de personnes mal à l’aise. La manifestation du pur privilège. Pour détruire un environnement, soyez assuré que quelqu’un d’autre devra tout ramasser après vous », tandis qu’une autre personne a écrit : « Non, @JohnLewisRetail : les parents ne devraient pas « laisser la vie arriver » quand un garçon détruit une maison. Il n’obtient pas de laissez-passer gratuit juste pour avoir porté une robe, du maquillage et barbouillé les couleurs de l’extrémisme sexiste sur ses joues. Arrêtez de promouvoir une idéologie nuisible et un comportement antisocial.’

Sur le lien YouTube de l’annonce, un téléspectateur mécontent a accusé John Lewis de » nous avoir enfoncé un programme dans la gorge « .

D’autres semblaient furieux que l’annonce semblait suggérer qu’un enfant faisant des dégâts à la maison serait couvert par une assurance habitation, notant que la couverture des dommages accidentels de John Lewis « signifie des dommages soudains, inattendus et visibles qui n’ont pas été causés intentionnellement ».

Stevie Nicks est un fan (Photo : John Lewis)

Cependant, d’autres étaient très favorables à l’annonce et ont suggéré que la vraie raison pour laquelle tout le monde était en colère était que la vedette de l’annonce était un garçon en robe.

Max Morgan a tweeté: “ Toutes sortes de gymnastique mentale alambiquée se produisent alors que les gens essaient de justifier pourquoi ils ont un problème avec la publicité de John Lewis, mais ce ne sont que des taureaux ***.

« C’est littéralement ça: un garçon se comporte d’une manière qui n’est pas stéréotypée masculine et ils perdent tous leur petit esprit étroit. »

Une autre personne a noté qu’en 2015, l’annonce d’assurance habitation de John Lewis mettait en vedette une petite fille et une aspirante ballerine sur le point de casser des articles ménagers alors qu’elle dansait autour de la maison sur Tiny Dancer d’Elton John, et a tweeté: » Tout le monde est fou de l’annonce de john lewis, en disant qu’il met en scène un garçon « impossible, gâté et sexualisé » qui endommage la maison, sans se rendre compte que c’est une copie de leur publicité de 2015 mettant en vedette une fille faisant la même chose .. donc votre vrai problème est qu’il s’amuse dans une robe, n’est-ce pas ?’

Eddie Izzard a également complimenté la campagne en tweetant : « Peut-être que le 21e siècle est arrivé ! »

John Lewis a défendu l’annonce, avec un tweet de son compte officiel : » Bien que de nombreux enfants s’habillent et dansent chez eux, l’annonce est une histoire dramatique et fictive créée pour divertir. Nous espérons que nos clients apprécieront cette annonce dans l’esprit dans lequel elle a été conçue.’

Ils ont également noté que leurs compléments d’assurance habitation contre les dommages accidentels couvraient «les bris involontaires causés par les enfants».

Quelle que soit la réaction, il semble que l’autre star de la publicité – Stevie Nicks – soit un fan.

La légende de Fleetwood Mac a partagé l’annonce sur Twitter et a écrit : » J’adore ça ! #EdgeOfSeventeen.’



