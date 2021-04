La publicité présente un jeune garçon élevé comme une fille par des lesbiennes ⋆ .

de LifeSite News:

Quel choix a ce jeune garçon vulnérable autre que de se refaire d’une manière qui, selon lui, le rendra plus aimable pour les femmes qui ont la charge de sa vie?

30 mars 2021 (LifeSiteNews) – Le célèbre fabricant de shampoing Pantene fait la publicité de son produit dans une publicité mettant en vedette un jeune garçon élevé par deux femmes homosexuelles, ce qui a conduit un commentateur à l’appeler «la publicité la plus inquiétante que j’aie jamais vue vu. »

«Pantene, la société de shampoing, défend maintenant – en généralisant – les abus sexuels sur les enfants, dans une publicité dans laquelle deux femmes lesbiennes habillent un petit garçon en petite fille et insistent sur le fait que le garçon est vraiment une fille», a noté le Daily. Michael Knowles de Wire dans un podcast qui a été visionné près d’un demi-million de fois.

Knowles a déclaré que ce que font les deux femmes est abusif et «devrait être criminel».

«Pantene Pro-V ne devrait pas seulement avoir honte de lui-même, il ne devrait pas seulement être boycotté, ce genre de chose ne devrait pas être autorisé», a poursuivi Knowles.

Pantene a publié la publicité de 2 minutes sur Twitter il y a deux semaines.

Les cheveux sont une grande partie de notre identité. Et pour les jeunes LGBTQ + comme Sawyer, qui choisissent de s’exprimer, leur style et leur créativité à travers leur coiffure, cela peut les aider à se sentir vus. Rattrapez Sawyer et sa mère Ashley et voyez comment cette famille est #BeautifulLGBTQ 🌈💞 pic.twitter.com/GVjndXTqVN – Pantene Pro-V (@Pantene) 15 mars 2021

«Le capitalisme – l’Amérique corporative – va devenir le plus grand vaisseau du réveil radical, du gauchisme radical», a averti Knowles.

Knowles a raison. Au cours des dernières années, bon nombre des plus grandes entreprises du pays, dont la plupart sont des noms connus, ont pesé auprès des tribunaux ainsi que devant les tribunaux de l’opinion publique en faveur du transgenre et de la transition des enfants.

En 2019, plus de 200 entreprises ont signé un mémoire d’amicus exhortant la Cour suprême des États-Unis à interpréter le sens du titre VII de la loi sur les droits civils de 1964 interdisant la discrimination «sexuelle» pour inclure «l’orientation sexuelle» et «l’identité de genre».

Parmi les 206 entreprises qui ont signé le mémoire créé et rédigé par des groupes d’activistes LGBT de haut niveau, il y avait: Airbnb, Amazon, American Express, American Airlines, Apple, Bank of America, Ben & Jerry’s, Best Buy, Disney, Domino’s, Expedia, Facebook, General Motors, Google, Hilton, IKEA, Macy’s, Marriott, Nike, PayPal, Starbucks, Coca-Cola et Under Armour.

