La publicité sur la tequila de Kendall Jenner suscite la colère face à l’appropriation culturelle

C’est la publicité que Jenner a lancée pour promouvoir 818. Sur les photos, son propre post, le public a commencé à souligner l’appropriation culturelle et le mannequin a désactivé les commentaires.

La publicité 818 a rappelé à Internet la publicité désastreuse de Jenner sur Pepsi. “Kendall Jenner s’approprie la culture mexicaine pour vendre de la tequila – tresses, chapeau, équitation, bois avec agriculteurs mexicains. Je ne peux pas décider ce qui est le plus embarrassant, ceci ou sa publicité Pepsi. Oh attendez, il y avait aussi Fyre Festival. Juste sans aucune idée, quoi que ce soit pour un dollar, «célébrité» », a écrit Mike Sington.

Kendall Jenner s’appropriant la culture mexicaine pour vendre des tresses de tequila, du sombrero, monter à cheval, boire avec des fermiers mexicains. Je ne peux pas décider de ce qui est le plus intéressant, ceci ou son annonce Pepsi. Oh attendez, il y avait aussi Fyre Festival. Juste un ignorant, tout pour un dollar, «célébrité». pic.twitter.com/ylHMKX3ztL – Mike Sington (@MikeSington) 20 mai 2021

Ce qu’ils soulignent le plus, c’est que Kendall a fait sa campagne et parle de la tequila avec elle en tant que protagoniste. Ils critiquent qu’à aucun moment il n’accorde de crédit aux travailleurs et les agriculteurs qui fabriquaient réellement le distillat et y mettaient l’effort physique et les connaissances qu’ils possédaient depuis des décennies.

“Kendall Jenner fait de son mieux pour se faire passer pour mexicaine pour vendre sa tequila gentrifiée …”.