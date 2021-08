La publicité sur les paris et les jeux d’argent est désormais restreinte en Espagne | Industrie

in

Pour la première fois dans notre pays, le gouvernement impose des limites à la publicité des jeux d’argent et de hasard, qui auront désormais beaucoup moins de visibilité.

La publicité des maisons de paris et de jeux subit un coup dur à partir d’aujourd’hui. Le ministère de la consommation vient de publier une nouvelle loi qui élimine pratiquement cette publicité des plateformes et des horaires les plus visibles.

Pour quelques heures, aucun bookmaker n’apparaîtra sur les maillots des équipes sportives, et aucune personne célèbre ne pourra figurer dans les annonces des jeux de hasard.

Ainsi se termine la longue liste de footballeurs, acteurs et autres célébrités qui sont apparus dans des publicités de ce type.

Voici les limitations à la publicité des jeux d’argent et de hasard qui sont déjà appliquées :

Les opérateurs de jeux sont interdits affiché sur les maillots des équipes sportives, noms de stades, d’équipes ou de compétitions La diffusion de publicités pour les jeux et paris est interdite en dehors de 1h00 à 5h00 du matin. Les annonces de paris ne seront diffusées que pendant ces heures. La publicité de paris sur Internet doit avoir Contrôle Parental, et ne peut être destiné aux mineurs. La publicité sur les réseaux sociaux, sites Internet, courrier postal ou e-mail n’est autorisée que s’il y a consentement préalable du destinataire. Ne plus voir ou recevoir de publicité sur les jeux d’argent sur Internet sans en faire la demande Les cautions sont interdites. Aucune offre ne peut être faite aux personnes atteintes de pathologies dérivées du jeu. Cela ne sera possible qu’avec des clients vérifiés L’image de personnes célèbres, réelles ou fictives, ne peut pas être utilisée, en publicité

Sans aucun doute, nous sommes confrontés à des mesures très exigeantes, qui portent un sérieux coup aux maisons de paris sportifs, de jeux d’argent et de produits dérivés.

L’objectif du gouvernement avec cette nouvelle loi qui restreint la publicité des jeux d’argent est double. D’un côté empêcher l’accès aux mineurs et limiter l’exposition aux personnes souffrant de jeu compulsif.

De l’autre, mettez des limites la facilité avec laquelle les bookmakers peuvent atteindre les utilisateurs Via des sites Web, des magasins d’applications, des réseaux sociaux, des vidéos YouTube, etc.

Enfin, vous voulez terminer par l’association entre les joueurs et les célébrités, qui donne le sentiment que si vous jouez à ces jeux, vous deviendrez plus comme eux.

Les nouvelles règles sont entrées en vigueur aujourd’hui, et ils représentent un avant et un après sur le marché des paris et des jeux de hasard dans notre pays.