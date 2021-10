La publicité télévisée japonaise Google Pixel 6 tombe et elle regorge de widgets

TL;DR

Une nouvelle publicité télévisée japonaise Google Pixel 6 a été publiée, présentant le prochain smartphone phare. L’annonce montre de nombreuses images de widgets, ainsi que le nouveau processeur Tensor du téléphone. Le Pixel 6 devrait toujours être lancé à la mi-octobre.

Alors que nous nous dirigeons vers octobre, Google continue de promouvoir son prochain téléphone Pixel 6 des semaines avant sa date de lancement officiel prévue. Cette semaine, la société a lancé une publicité télévisée japonaise Google Pixel 6 qui tente de faire valoir que ce smartphone se démarquera de la foule des combinés.

L’annonce affiche un widget à l’écran pour contrôler la musique. Il comprend des icônes avant et arrière sur les côtés, un bouton de pause en bas et ce qui ressemble à une sorte de bouton de lecture au centre. Nous voyons également un widget de contrôle du volume et un autre qui affiche le nom et le titre de l’artiste, ainsi que ses propres icônes de contrôle. On ne sait pas si le Pixel 6 sera lancé avec ce type d’interface utilisateur.

L’annonce affiche également d’autres widgets, tels qu’une horloge, un pour afficher la météo actuelle, un pour les photos et une icône de notification de message. Bien sûr, il y a aussi un aperçu du nouveau processeur Tensor du téléphone et de sa bosse de caméra arrière.