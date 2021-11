La publicité Walmart Black Friday 2021 révèle des offres sur iPhone 13, PS5, plus

La manne du shopping du Black Friday est à nos portes, les détaillants rivalisant déjà pour attirer votre attention. Si vous avez acheté des offres pour le Black Friday au cours des dernières années, vous savez déjà que les ventes ne se produisent pas uniquement le Black Friday et le Cyber ​​Monday. Les grands détaillants dévoilent leurs catalogues d’annonces des semaines avant le grand week-end de shopping. Ou, les publicités fuient bien à l’avance. De plus, les remises du Black Friday se sont déplacées en ligne, avec plus de personnes que jamais faisant leurs achats à domicile, en particulier pendant la pandémie. Cela permet aux détaillants comme Amazon, Best Buy, Target et Walmart d’organiser les premières ventes du Black Friday tout au long du mois de novembre, avec des remises restantes même après le week-end de Thanksgiving.

Walmart est l’un des détaillants qui propose de nombreuses offres du Black Friday. Et l’annonce Walmart Black Friday contient également certaines des premières remises importantes qui seront disponibles dans la semaine précédant le Black Friday.

Quand est la vente Black Friday de Walmart?

Le Black Friday tombe le 26 novembre de cette année, lorsque la plupart des magasins ouvriront leurs portes tôt le matin, Walmart inclus. Cependant, les acheteurs peuvent profiter des offres Black Friday de Walmart plusieurs jours avant cette date. Le principal événement Walmart Black Friday commence en ligne le lundi 22 novembre à 19 h HE. C’est à ce moment-là que la plupart des offres de l’annonce Black Friday ci-dessous seront disponibles pour les acheteurs.

En plus de cela, les membres de Walmart Plus bénéficieront d’un accès exclusif en avant-première aux offres en ligne, comme l’explique le catalogue de l’entreprise. Vous pourrez acheter des offres quatre heures avant tout le monde, de la même manière que les offres Prime fonctionnent sur Amazon.

Bien que certaines des offres ci-dessous ne soient pas disponibles avant la semaine du Black Friday, Walmart organise plusieurs ventes anticipées dont vous pouvez profiter dès maintenant.

Teaser de l’iPhone 13 Pro et du Galaxy Z Flip 3 dans l’annonce Black Friday 2021 de Walmart. Source de l’image : Walmart via 9to5Toys

L’événement des premières offres de Walmart

La nouvelle publicité Walmart divulguée se concentre sur l’événement Black Friday Deals for Days du détaillant. Cependant, il met également en évidence certaines des offres électroniques les plus attendues disponibles en ligne et dans les magasins dans les derniers jours du Black Friday.

Comme toujours avec les fuites publicitaires du Black Friday, les prix ci-dessous peuvent ne pas encore être actifs sur Walmart.com ou dans les magasins. Certaines des offres n’étaient peut-être disponibles que plus tôt dans la semaine, mais elles reviendront probablement dans les prochains jours, en particulier au cours de la dernière semaine.

Vous voudrez également garder une trace des offres de smartphones de Walmart ce Black Friday. Le détaillant promet jusqu’à 750 $ en cartes-cadeaux électroniques avec certains iPhones Apple et téléphones Samsung dans l’annonce. L’iPhone 13 et le Galaxy Z Fold 3 sont à l’honneur. Séparément, Samsung propose également quelques offres intéressantes pour le Black Friday pour ses modules pliables 2021.

Les mentions de la Xbox Series X et de la PS5 sont également notables dans l’annonce de Walmart. Les consoles sont épuisées partout, alors ne vous attendez pas à des remises. Walmart les vendra aux prix de détail habituels, mais ils seront disponibles en ligne à partir du 22 novembre. Si vous ne pouvez pas économiser sur le matériel réel, vous pourriez obtenir de nombreuses remises sur les jeux, comme indiqué ci-dessous.

Les autres points forts de l’annonce incluent les AirPods 2 à 89 $, ce qui est une bonne affaire à ce prix. Les AirPods Pro chuteront à 159 $ chez Walmart. Enfin, l’Apple Watch Series 3 coûtera 109 $, ce qui pourrait être un excellent portable d’entrée de gamme pour de nombreuses personnes.

La PS5 et la Xbox Series X seront disponibles en ligne uniquement pendant les événements Black Friday 2021 de Walmart. Source de l’image : Walmart via 9to5Toys

Offres technologiques dans la fuite publicitaire de Walmarts Black Friday

Découvrez quelques-unes des offres technologiques du Black Friday de l’annonce Walmart Black Friday ci-dessous.

Consoles et jeux

la télé

Smartphones et tablettes

Appareils portables

Divers

Ordinateurs portables et ordinateurs de bureau

Consultez l’intégralité de l’annonce Black Friday de Walmart

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, nous nous sommes concentrés sur les offres technologiques passionnantes de la publicité Walmart Black Friday. Mais vous trouverez des ventes supplémentaires sur d’autres produits dans le catalogue complet. Nous vous en avons montré quelques pages ci-dessus et ci-dessous. Mais vous pouvez le vérifier dans son intégralité sur ce lien. Pendant ce temps, le portail des offres en ligne Black Friday de Walmart est ici. C’est là que vous trouverez toutes les réductions de l’événement Offres pour les jours de Walmart.

La première page de la publicité du Black Friday 2021 divulguée par Walmart. Source de l’image : Walmart via 9to5Toys