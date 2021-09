La puce A15 Bionic de l’iPhone 13 Pro a un GPU plus puissant que l’iPhone 13 ordinaire

Apple a présenté aujourd’hui l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro, et bien que la société commercialise les appareils comme ayant le même processeur, ils présentent de légères différences en termes de performances. En fait, le GPU de la puce A15 des modèles iPhone 13 Pro est plus puissant que celui des modèles iPhone 13 classiques.

La puce A15 Bionic alimente toute la gamme iPhone 13, allant de l’iPhone 13 mini à l’iPhone 13 Pro Max. Apple affirme que le nouveau processeur possède deux cœurs hautes performances et quatre cœurs pour l’efficacité énergétique. Bien qu’elles soient probablement les mêmes dans les deux modèles, les performances graphiques sont différentes entre les modèles standard et Pro.

Le GPU de la puce A15 Bionic de l’iPhone 13 mini et de l’iPhone 13 comporte quatre cœurs, et Apple affirme qu’il offre des performances graphiques 30% supérieures à celles de la «concurrence». Quant à la puce A15 Bionic de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max, le GPU dispose d’un cœur supplémentaire pour un total de cinq cœurs offrant des performances jusqu’à 50 % supérieures à celles de la concurrence.

Comme l’a noté mon collègue de . Jeff Benjamim, le GPU plus puissant pour les modèles Pro peut être lié à l’ajout de la prise en charge du codec ProRes. Apple a déclaré lors de l’événement que l’A15 Bionic comprend de nouveaux encodeurs et décodeurs vidéo capables de filmer et d’éditer des vidéos en ProRes, qui non seulement occupent beaucoup d’espace de stockage interne (ce qui a donné le nouveau modèle 1 To), mais nécessitent également beaucoup du GPU.

Voici ce que dit Apple à propos de la puce A15 Bionic de l’iPhone 13 Pro :

Avec la technologie 5 nanomètres, A15 Bionic – la puce la plus rapide d’un smartphone – dispose d’un nouveau GPU à 5 cœurs dans la gamme Pro qui offre les performances graphiques les plus rapides de tous les smartphones, jusqu’à 50 % plus rapides que les principaux concurrents, idéal pour la vidéo les applications, les jeux hautes performances et la liste des nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo.

Cela pourrait également être lié à quelque chose connu sous le nom de « chip binning », comme expliqué précédemment par mon autre collègue de ., Ben Lovejoy :

Aucun processus de fabrication de puce n’est parfait, et à mesure que le processus devient plus petit, les défis liés à la production d’une puce parfaite augmentent. Lorsque vous travaillez à des niveaux de précision nanométriques, même la salle blanche la plus propre contiendra encore des éléments microscopiques de contamination. Donc, ce que les entreprises font souvent, c’est viser une spécification particulière, puis séparer les puces qui ne répondent pas aux attentes et les vendre en tant que version moins performante. Les chips sont, dans le jargon, placés dans un bac de tri différent.

Bien sûr, nous devrons attendre les premières livraisons de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Pro pour connaître les détails de la différence de performances entre les deux modèles. L’iPhone 13 sera disponible en pré-commande ce vendredi avec des prix à partir de 699 $ pour l’iPhone 13 mini.

Vous cherchez à échanger votre iPhone/mise à niveau vers iPhone 13 ?

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :