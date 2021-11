Mercredi 3 novembre 2021 à 8 h 11 HAP par Sami Fathi

La puce alimentant l’iPhone de prochaine génération serait basée sur un processus « 4 nm », un processus encore plus petit que le processus 5 nm utilisé dans les gammes iPhone 12 et iPhone 13, selon un aperçu payant d’un prochain rapport de DigiTimes.



L’année dernière, Apple a adopté un processus 5 nm avec la puce A14 Bionic dans le dernier iPad Air et la gamme ‌iPhone 12‌. Avec l’iPhone 13‌, il a utilisé une itération améliorée du processus 5 nm. Pour l’iPhone 14, le rapport affirme qu’Apple et son partenaire de fabrication de puces TSMC cherchent à adopter un processus « 4 nm » pour l’A16 Bionic, le nom probable de la puce alimentant la prochaine génération d’iPhone.

Un processus plus petit réduit l’empreinte physique d’une puce et offre des performances améliorées et une efficacité énergétique améliorée. Un rapport publié hier par The Information a affirmé que TSMC et Apple sont confrontés à des défis techniques dans la production d’une puce de 3 nm, ce qui est peut-être une raison pour laquelle l’‌iPhone 14‌ comportera à la place un processus « 4 nm ».

Des rapports distincts du début de l’année ont suggéré qu’Apple avait réservé toute la capacité de production de TSMC pour le processus 3 nm, qui pourrait plutôt faire ses débuts dans l’iPhone 15 et les ordinateurs Mac de silicium Apple de nouvelle génération dans plusieurs années.

Avec l’iPhone 13‌ et l’iPhone 13 Pro déjà sortis, nous attendons maintenant ce que Apple nous réserve pour l’iPhone 14‌. Alors que nous sommes encore à un peu moins d’un an de son lancement, des rumeurs suggèrent que l’iPhone 14‌ comportera l’une des refontes les plus importantes de l’iPhone‌ de ces dernières années. Découvrez les dernières rumeurs concernant l’iPhone‌ de nouvelle génération d’Apple à l’aide de notre rafle.

Mettre à jour: Alors que le rapport de DigiTimes disait « Apple adoptera probablement le processus 4 nm de TSMC », TSMC appelle le processus « N4P » et le décrit comme une « troisième amélioration majeure de la famille 5 nm de TSMC ».

