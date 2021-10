La puce Apple M1 aide Apple à étendre son verrouillage de marque

Le nouveau MacBook Pro n’est pas un appareil Android, il n’est donc pas particulièrement intéressant à couvrir pour un site Web comme Android Central. Cependant, c’est une bonne mise à niveau pour la bonne personne, grâce à la suppression de la barre tactile et de nouvelles spécifications à l’intérieur. Tant que vous pouvez apprendre à profiter de l’encoche, bien sûr.

Plus important encore, pour Apple, les rédacteurs techniques et les consommateurs de technologies, c’est le début d’une nouvelle poussée pour créer davantage de verrouillage de l’écosystème Apple via le matériel. Oui, vous avez bien lu : la nouvelle puce M1 est également un nouveau moyen d’intégrer un sous-ensemble d’utilisateurs et de les y garder enfermés.

Ce n’est pas nouveau, et chaque entreprise, y compris celle qui a fabriqué le téléphone que vous pensez être le meilleur téléphone Android, l’essaie également. Mais peu réussissent ; en dehors d’Apple, Google et Amazon. La plupart des entreprises n’offrent aucune raison d’acheter plus de produits. Google le fait via un très bon écosystème logiciel, Amazon le fait via des partenariats dédiés et des appareils propriétaires, et Apple le fait via l’interopérabilité matérielle.

C’est nouveau et différent, cependant. Vous avez entendu Apple et d’autres développeurs le dire même si vous ne vous en souvenez pas, mais je peux vous rafraîchir la mémoire si vous avez regardé l’événement Apple : il y avait une poignée de représentants de développeurs tiers qui ont expliqué comment le nouveau M1 Pro était tellement mieux. Ils ont tous expliqué comment ils avaient pu optimiser leurs produits pour le dernier matériel Apple.

Apple n’arrêtait pas de le dire aussi. Les performances sont X% meilleures sur les applications optimisées pour le nouveau M1 Pro. Il y avait même des diapositives sophistiquées avec des graphiques à barres. Apple a peut-être mentionné Rosetta et les applications universelles, mais l’accent a été mis sur les applications optimisées pour ce nouveau matériel.

Nous nous attendions à savoir à quel point la nouvelle puce était meilleure par rapport à la nouvelle puce de l’année dernière.

Était-ce à prévoir ? Bien sûr, c’était l’événement MacBook annuel d’Apple. Mais entendre le mot optimisé encore et encore m’a rappelé un autre événement annuel d’Apple – celui où nous voyons les nouveaux iPhones. La différence était qu’Apple a maintenant des tiers, y compris certains des plus grands noms comme Adobe, le disant à propos du nouveau modèle d’ordinateur portable « pro ».

Je n’ai aucune idée du nombre d’unités qu’Apple envisage de vendre ni même de qui devrait acheter un nouveau MacBook Pro. Je vois comment il s’est taillé une niche pour lui-même, cependant. La plupart des gens sont d’accord avec un Chromebook ou un ordinateur portable Windows léger (lire pas cher). Ou même un MacBook Air. À l’autre extrême, nous voyons des gens comme les gros joueurs sur PC ou les architectes CAO qui ont besoin d’un bureau Windows doté d’une ou plusieurs cartes graphiques haut de gamme.

Pour les professionnels qui ne travaillent pas au bureau toute la journée, le nouveau MBP a l’air plutôt bien, à condition que le bon logiciel fonctionne bien. Je doute que beaucoup de gens essaieront d’éditer sept flux de vidéo 8K sur batterie, mais sachant qu’Apple a demandé à une entreprise comme Abode de le rendre possible grâce à l’optimisation d’un chipset spécifique, il n’y a qu’un seul choix : le nouveau MacBook Pro .

Ces mêmes personnes achèteront probablement un nouveau MacBook Pro la prochaine fois qu’elles auront besoin d’un ordinateur portable, car elles sont désormais investies dans l’écosystème Apple d’une toute nouvelle manière. Ils achèteront probablement un nouvel iPhone et un nouvel iPad la prochaine fois qu’ils en auront besoin, car les produits Apple fonctionnent mieux lorsqu’ils sont tous liés ensemble.

Si un nouveau MacBook exécutait le logiciel tu besoin de mieux que tout autre ordinateur portable, vous penseriez au moins à en acheter un.

Oui, mon exemple n’est pas rempli d’un grand nombre d’utilisateurs, mais ce n’est que le début. Apple, bien sûr, s’assure que toutes ses propres applications fonctionnent au mieux sur les produits les plus récents, et l’entreprise a suffisamment d’influence pour amener d’autres entreprises à faire de même. Il s’en sert enfin. Et c’est une très grosse affaire. Un iPhone plus récent fonctionne si bien parce qu’il contient une puce stupidement surpuissante, mais les iPhones plus anciens fonctionnent également bien. Ils ont pu le faire parce que le logiciel était optimisé pour un seul ensemble de matériel.

Cela pourrait changer l’industrie du PC. L’accent est mis sur le pourrait.

Est-ce suffisant pour changer l’industrie du PC ? Je ne sais pas. Je ne pense pas, du moins pas encore. Mais si Apple est en mesure de s’assurer que le logiciel tu voulez fonctionne mieux sur son prochain produit, vous allez certainement penser à en acheter un. La question est de savoir jusqu’où tout cela ira. Apple entretient depuis longtemps de bonnes relations avec les entreprises qui fabriquent des outils d’édition multimédia. Il faudra voir si les concurrents, notamment Microsoft avec Visual Studio et Office (Google y est déjà allé), embarquent.

Ce que je sais, c’est que les fabricants d’ordinateurs portables Windows haut de gamme savent qu’ils sont dans la ligne de mire d’Apple. Espérons que des entreprises comme Razer et Dell ont un plan pour maintenir la compétitivité du marché des ordinateurs portables à gros budget comme Google, Samsung et d’autres partenaires ont pu le faire dans le secteur mobile.

