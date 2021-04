La puce Apple Silicon “ M2 ” de nouvelle génération entrerait en production, incluse dans les MacBook au second semestre

Selon Nikkei, la prochaine génération de silicium Apple – provisoirement surnommée «M2» – est entrée dans le cycle de production. Les rampes de puces sont lentes et Nikkei indique que le début de la production signifie que les puces seraient disponibles en masse dès juillet. Ce calendrier signifie probablement qu’ils seront inclus dans les nouveaux modèles de MacBook à l’automne, probablement la prochaine ligne de MacBook Pro remaniée.

L’architecture de la puce GPU M1 à 8 cœurs et 8 cœurs a offert des performances et une autonomie de batterie impressionnantes lors de ses débuts dans les premiers Apple Silicon Mac à l’automne dernier. Apple a utilisé la même puce dans l’iMac et l’iPad Pro 2021 récemment annoncés. Cependant, la puce présente certaines limitations dont les utilisateurs professionnels espèrent qu’elle sera corrigée dans la deuxième génération.

Plus particulièrement, la puce M1 ne prend en charge qu’un maximum de deux ports Thunderbolt et ne permet qu’une seule sortie d’affichage externe. Par exemple, à l’automne, Apple a lancé le modèle de MacBook Pro 13 pouces à deux ports Thunderbolt avec la puce M1, mais le MacBook Pro à 4 ports 13 pouces reste dans la gamme.

De plus, bien que la puce M1 offre une efficacité énergétique et une puissance brute incroyables, elle ne surpasse pas les Mac Intel haut de gamme sur tous les benchmarks. Plus précisément, les graphiques intégrés de la puce M1 ne correspondent pas aux cartes graphiques dédiées incluses dans les iMac ou les MacBook Pro haut de gamme. On s’attend à ce que la puce M2 (ou «M1X», quelle que soit sa marque) ajoutera plus de performances CPU et GPU, plus de voies Thunderbolt et autorisera au moins deux écrans externes.

La puce M1 est composée d’un processeur à 8 cœurs et d’un GPU à 8 cœurs avec une architecture RAM unifiée. L’année dernière, Bloomberg a déclaré qu’Apple développait un successeur du M1 avec 20 cœurs de processeur destinés à ses ordinateurs portables haut de gamme. Les ordinateurs de bureau ARM Mac comme le Mac Pro ou l’iMac Pro pourraient présenter des conceptions de puces à 32 cœurs.

Dans le rapport d’aujourd’hui, Nikkei dit que le M2 continuera à intégrer le CPU, le GPU et le Neural Engine sur la même puce. Cependant, il n’entre pas plus dans le détail sur les spécifications de la puce.

Selon les rumeurs, Apple prépare de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces, dotés de composants internes Apple Silicon dans un nouveau design de châssis, avec le retour de MagSafe, d’un lecteur de carte SD et de ports HDMI. Des schémas des produits non encore annoncés ont été publiés dans la récente fuite du ransomware REvil.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: