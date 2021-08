La puce des Red Hot Chili Peppers se produit et danse lors d’un mariage amérindien

in

Lire du contenu vidéo

@randi_bird / Instagram

Puce a eu le temps et l’honneur de sa vie lors d’un mariage amérindien… célébrant les noces de 2 amis proches.

On nous dit que le bassiste des Red Hot Chili Peppers a frappé le Earth Lodge jeudi soir dans la réserve indienne de Fort Berthold à New Town, dans le Dakota du Nord … où Jocy et Traé Petit Ciel attaché le noeud.

Nos sources disent que la femme de Flea, Mélodie Ehsani, est de bons amis avec le couple, et cette vidéo que nous avons obtenue montre Flea en train de s’éclater lors de la cérémonie intime … dansant son visage sur un rythme de tambour traditionnel. Il a également pris une basse et a joué avec un autre invité qui chantait et jouait de la guitare.

Flea a posté sur Instagram une photo du couple à l’autel et l’a légendé, “Humilié par l’infinie beauté sacrée de tout cela ! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ @jocy.bird.” Il a également posté plusieurs photos et vidéos proclamant son amour pour le Dakota du Nord.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Moment plutôt sympa où Jocy et Trea étaient accompagnés de leur fille de 7 ans, Ataya, et son fils de 5 ans, Tokala, alors qu’ils marchaient tous dans l’allée.

BTW, la réserve indienne de Fort Berthold – composée de 988 000 acres – abrite les nations Mandan, Hidatsa et Arikara … également connues sous le nom de trois tribus affiliées. Il compte près de 17 000 membres … et les historiens remontent son histoire à environ 1000 après JC