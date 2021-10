La puce M1 a sauvé le MacBook – mais maintenant Apple doit reconquérir les pros

Il a été difficile d’être un utilisateur expérimenté d’Apple au cours de la dernière demi-décennie. Les jours de gloire du MacBook Pro Retina d’origine ont depuis longtemps disparu dans le coucher du soleil, et ces dernières années ont vu des ordinateurs avec trop de compromis et trop peu de ports.

Et tandis que la première vague d’ordinateurs alimentés par M1 d’Apple a été excellente, ils ont tous été – relativement – de faible puissance. Le MacBook Air, le MacBook Pro M1, le Mac Mini et l’iMac sont les ordinateurs les moins chers fabriqués par Apple, destinés davantage à la vérification des e-mails, à la rédaction d’essais et à la retouche photo occasionnelle qu’à la création de vidéos 4K ou de projets Photoshop de centaines de couches. Profond.

Cela pourrait être sur le point de changer avec l’annonce présumée de nouveaux modèles de MacBook Pro haut de gamme, des ordinateurs qui, selon les rumeurs, seraient la plus grande mise à jour d’ordinateur portable d’Apple depuis des années. Et les nouveaux MacBook Pro sont une opportunité pour l’entreprise de récupérer les utilisateurs professionnels qui ont été mal desservis et déçus par les options d’ordinateurs portables ternes que l’entreprise propose depuis plusieurs cycles.

James Bareham

La dernière refonte majeure d’Apple pour le MacBook Pro a eu lieu en 2016 et a fait plusieurs faux pas : le retrait de la carte SD, des ports HDMI et USB-A (tous des outils essentiels pour les photographes, les monteurs vidéo, les musiciens et autres travailleurs professionnels) en faveur de exclusivement en USB-C. Il y avait l’ajout de la Touch Bar largement inutile au lieu de touches de fonction fiables. Et, bien sûr, le clavier extrêmement fragile, qui avait tendance à se casser au contact de la poussière ou des débris.

Les modèles ultérieurs ont tenté de répondre à certaines de ces plaintes (Apple est finalement revenu à l’ancien style de clavier et a ajouté une touche d’échappement physique aux nouveaux modèles de MacBook Pro), mais l’approche globale de ce qui devrait être les appareils les plus fonctionnels d’Apple se concentre toujours davantage Sur le formulaire. La vie de professionnel sur un Mac a signifié gérer trop de dongles, acheter de nouveaux câbles et chercher sans cesse un adaptateur de carte SD juste pour importer des fichiers. Tout en obtenant des processeurs qui ont des années de retard sur les appareils Windows, avec des écrans qui n’ont pas changé de manière significative depuis 2012, sur des ordinateurs sur lesquels Apple facture un supplément.

Et les utilisateurs inconditionnels attendent depuis un certain temps, surtout par rapport au dernier changement de puce d’Apple. Lorsque Apple a annoncé pour la première fois qu’il migrerait toute sa gamme de produits vers les produits Apple Silicon en 2020 (et s’éloigner des puces Intel qu’il utilisait depuis son dernier changement d’architecture majeur en 2005), il a annoncé un objectif de deux ans pour obtenir tous ses produits ont basculé. Mais un an plus tard, seuls les appareils les moins puissants d’Apple ont fait le changement. Si vous voulez un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau plus puissant, vous obtenez toujours les anciens modèles Intel – des modèles qui, bien qu’ils ne soient toujours pas sur le matériel Apple Silicon, n’ont pas non plus été mis à jour avec le nouveau matériel Intel depuis plus d’un an et demi non plus. .

Photo de Vjeran Pavic / The Verge

Le MacBook Pro 16 pouces le plus puissant que vous puissiez acheter en ce moment – apparemment le meilleur et le plus costaud d’Apple – est doté d’un processeur Intel Core i7 de 9e génération de début 2019. Les utilisateurs de Mac ne manquent pas seulement les nouvelles puces Tiger Lake de 11e génération. annoncé plus tôt cette année, apportant des changements générationnels dans la durée de vie et les performances de la batterie ; ils n’ont même pas non plus obtenu les mises à niveau les plus modestes des puces Intel 2020 de 10e génération.

Comparez toute cette transition lente d’Apple Silicon à celle d’Intel d’origine, qui s’est produite beaucoup plus rapidement; Apple a annoncé le changement en juin 2005, a sorti les premiers Mac à processeur Intel en janvier 2006, et avait complètement changé sa gamme complète de produits avec le Mac Pro à processeur Intel en août 2006, huit mois plus tard.

Apple a réussi à changer toute sa gamme pour Intel en un peu plus d’un an, de l’annonce à la sortie, la dernière fois. Mais avec Apple Silicon, nous sommes déjà depuis un an dans cette transition, et il reste encore beaucoup de questions cruciales sans réponse. Les puces M1 actuelles n’offrent que des GPU intégrés, sans options graphiques discrètes disponibles pour des tâches plus intensives sur le plan graphique (comme celles dont les éditeurs vidéo ou les graphistes pourraient avoir besoin). Apple ne vend pas d’appareil M1 avec plus de 16 Go de RAM, ni d’ordinateur portable avec plus de deux ports USB4 / Thunderbolt 4 – tous les domaines que l’entreprise devrait probablement aborder d’une manière ou d’une autre sur une machine professionnelle. .

De plus, si Apple ne parvient pas à traduire le succès de ses puces M1 à ses machines plus puissantes, Intel est toujours prêt et disposé à essayer de prendre le relais. « Je n’abandonne jamais l’idée que quoi que ce soit ne fonctionne pas sur des puces Intel », a commenté le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, dans une interview avec Axios. « Apple a décidé qu’ils pouvaient faire une meilleure puce que nous, et ils ont fait du très bon travail. Donc ce que je dois faire, c’est créer une meilleure puce qu’ils ne peuvent le faire eux-mêmes… Je vais me battre dur pour gagner Tim [Cook’s] affaires dans ce domaine.

Un an plus tard, et il y a beaucoup de questions sans réponse pour les ordinateurs Apple Silicon de niveau professionnel

Il y a des avantages théoriques à ce retard : les développeurs ont eu une année complète pour migrer leurs applications vers l’architecture M1 d’Apple. Des éléments tels que Microsoft Office et des applications créatives clés telles qu’Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere et Lightroom ont tous été nativement portés sur les nouvelles puces d’Apple, et ces mises à jour ont pris des mois à être déployées.

De plus, un passage aux puces internes d’Apple pourrait ne pas simplement signifier le type de performances et d’amélioration de la vitesse dont les clients ont bénéficié sur les machines moins puissantes de l’entreprise. Cela pourrait également signifier la fin du rythme glacial des mises à niveau des processeurs Mac. Avec les puces Intel, les ordinateurs d’Apple ont presque toujours pris du retard par rapport à leurs concurrents basés sur Windows, prenant des mois voire des années pour passer aux dernières puces d’Intel (et les avantages en termes de performances et de puissance que le nouveau silicium offrait).

Et si les rumeurs sont exactes, Apple profite des nouvelles puces pour déployer un nouveau design pour sa gamme MacBook Pro, avec des écrans Mini LED plus grands et de meilleure qualité, des cadres plus petits, plus de ports et même le retour de son aimant de rupture. Chargeurs MagSafe – des changements qui moderniseraient à la fois la gamme pour être plus à égalité avec les concurrents de Windows (qui ont depuis longtemps dépassé Apple dans des choses comme la technologie d’affichage) en plus de faire reculer certains des aspects les plus controversés de l’ère Touch Bar.

Avec la première vague d’Apple Silicon Mac, Apple a prouvé qu’il pouvait fabriquer les meilleurs ordinateurs portables pour la plupart des gens. Mais les nouveaux MacBook Pro d’Apple ne visent pas seulement à convaincre les utilisateurs expérimentés – c’est une chance de prouver qu’Apple Silicon (et la technologie Arm traditionnellement axée sur les mobiles qu’il utilise) peut non seulement égaler mais dépasser ce qu’Intel et AMD ont accompli pendant des années avec x86 pour les cas d’utilisation haut de gamme.

Et si Apple y parvient, cela ne signifiera pas seulement de meilleurs ordinateurs portables ou ordinateurs de bureau, mais ce qui pourrait être le début de changer notre façon de penser fondamentalement à la conception d’ordinateurs – du moins à l’intérieur d’eux – à l’avenir.