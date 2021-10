La puce M1 Max peut avoir des performances GPU plus brutes qu’une PlayStation 5

Apple fait des déclarations impressionnantes et accrocheuses sur les performances de ses nouvelles puces M1 Pro et ‌M1‌, et sur le papier, la puce ‌M1‌ Max la plus haut de gamme a en fait plus de performances GPU brutes que la PlayStation 5 de Sony.



La puce ‌M1‌ Max peut être configurée pour inclure jusqu’à 32 cœurs de GPU, un bond gigantesque par rapport à l’option GPU à 8 cœurs offerte dans la puce ‌M1‌. Apple affirme que la puce ‌M1‌ Max fournit 70% de puissance en moins à des performances graphiques maximales qu’un ordinateur portable PC avec une carte graphique discrète. Apple affirme également que la puce ‌M1‌ Max offre des « performances similaires » à un « ordinateur portable professionnel avec un processeur graphique discret hautes performances » tout en utilisant 100 watts de puissance en moins.



Pour faire valoir ces affirmations, Apple a testé le MacBook Pro 16 pouces avec la puce ‌M1‌ Max, doté d’un processeur à 10 cœurs, d’un GPU à 32 cœurs et de 64 Go de RAM par rapport au MSI GE76 Raider et au Razer Blade 15 Advanced. Pour une analyse plus détaillée des performances du GPU, Notebookcheck a estimé le nombre de téraflops que les nouvelles puces ‌M1‌ Pro et ‌M1‌ Max peuvent gérer sur la base des informations d’Apple sur les nouvelles puces. Voici leurs conclusions :

‌M1‌ 8 cœurs = 2,6 TF ‌M1‌ Pro 14 cœurs = 4,5 TF ‌M1‌ Pro 16 cœurs = 5,2 TF ‌M1‌ Max 24 cœurs = 7,8 TF ‌M1‌ Max 32 cœurs = 10,4 TF

Sur le papier, la puce ‌M1‌ Max, dotée de 32 cœurs de GPU, peut gérer plus de téraflops de graphiques que la PlayStation 5 de Sony, qui atteint un maximum de 10,28 téraflops. Les chiffres de Notebookcheck sont basés sur des estimations et non sur des tests dans le monde réel, mais jusqu’à ce que les nouveaux ordinateurs portables commencent à arriver entre les mains des clients la semaine prochaine, nous ne pouvons compter que sur eux. Comme indiqué par YouTuber ZoneOfTech sur Twitter, la puce ‌M1‌ Max peut également lire jusqu’à 7,4 Go par seconde, soit plus que la vitesse de lecture de 5,5 Go de la PlayStation 5.

Les nouveaux MacBook Pro coûtent plus cher que la PlayStation 5, mais néanmoins, la capacité d’Apple à revendiquer un ordinateur portable qui rivalise avec une console de jeu haut de gamme est impressionnante. Comme indiqué ci-dessus, ces affirmations ne sont que sur papier, et des tests de performances et de vitesse appropriés viendront sûrement peu de temps après le début de l’arrivée des nouveaux MacBook Pro pour les clients la semaine prochaine.