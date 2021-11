La puce phare 4 nm Dimensity 9000 5G de MediaTek contient le cœur Cortex-X2 et prend en charge l’appareil photo 320MP

La société a déclaré que le premier lot de smartphones dotés du Dimensity 9000 devrait arriver au premier trimestre de l’année prochaine sur différents marchés mondiaux.

Le fabricant de puces basé à Taiwan MediaTek a annoncé son dernier chipset 5G haut de gamme, le Dimensity 9000. Le Dimensity 9000 serait la première puce TSMC au monde développée selon le processus 4 nm qui est susceptible d’améliorer non seulement ses performances par rapport à ses pairs, mais aussi augmenter son efficacité énergétique.

Ce qui a attiré l’attention sur le lancement du nouveau chipset, c’est le fait que le chipset prenant en charge la 5G sous 6 GHz est le premier chipset à utiliser un cœur Cortex-X2 cadencé jusqu’à 3,05 GHz. Le chipset est également le premier smartphone au monde à intégrer Bluetooth 5.3. De plus, le chipset possède également quelques « super cœurs » 3X Cortex-A710 cadencés jusqu’à 2,85 Ghz. Le chipset dispose également d’un groupe de 4 cœurs Cortex A510 efficaces cadencés à 1,8 Ghz qui renforcent encore plus sa puissance et son efficacité.

La société a affirmé que le chipset serait capable de prendre en charge la RAM LPDDR5x et une vitesse époustouflante allant jusqu’à 7 500 Mbps dans les téléphones mobiles et les smartphones. La société a également ajouté à la puce une mémoire cache intégrée de 14 Mo, censée améliorer les performances de 7 %. Le cache plus grand améliorera également la consommation de bande passante de 25 % par rapport aux chipsets qui n’ont que 8 Mo de cache. En plus des affirmations élevées faites par la société, la puce aurait également surperformé le chipset « phare d’Android » (le Snapdragon 888) lors du test de performance préliminaire de Geekbench. Le Dimensity 9000 se serait également comporté ainsi que le « phare 2021 » qui n’est rien d’autre que le dernier A15 Bionic d’Apple.

Côté connectivité, pour la première fois sur la puce du smartphone Bluetooth 5.3 a été intégré. La puce prend également en charge le Wi-Fi 6E 2 × 2 et une nouvelle norme GNSS Beidou III-B1C. Un autre avantage du nouveau chipset est sa capacité à capturer simultanément des vidéos 4K HDR à partir de trois caméras. La société a expliqué qu’en capturant la vidéo de trois caméras en même temps, le chipset est capable de traiter un total de 270 images par seconde. La puce est censée avoir la capacité de prendre en charge des capteurs de caméra jusqu’à 320 mégapixels dans les smartphones.

La société a déclaré que le premier lot de smartphones dotés du Dimensity 9000 devrait arriver au premier trimestre de l’année prochaine sur différents marchés mondiaux.

