La puce Pixel 6 pourrait être fabriquée par l’un des ennemis de Google

Des sources affirment que Google utilise Samsung pour fabriquer la puce Tensor à l’intérieur du Pixel 6. Elle serait construite en utilisant le même processus de 5 nm que les puces Snapdragon 888. Cela suggère qu’il sera compétitif avec les processeurs de téléphone modernes.

Google tenait à mettre en avant la puce Tensor dans les téléphones Pixel 6, mais il était curieusement timide de savoir qui fabriquait ce matériel. Cependant, il n’y a peut-être plus beaucoup de mystère. Comme le rapporte 9to5Google, des sources Nikkei affirment que Samsung fabriquera des pièces Tensor.

La fuite apparente n’a pas révélé beaucoup de détails. Cependant, les informateurs ont déclaré que Samsung fabriquerait la puce Pixel 6 en utilisant le même processus 5 nm que celui utilisé pour construire le Snapdragon 888 pour Qualcomm. Bien que les performances puissent facilement varier entre les deux (Tensor s’appuie fortement sur l’IA), cela suggère que le matériel de Google sera au moins compétitif avec le 888 et les autres pièces 5 nm.

Samsung a refusé de commenter Nikkei. Jusqu’à présent, Google est resté silencieux sur ces détails, bien que le PDG Sundar Pichai ait déclaré que Tensor était “en préparation depuis 4 ans”.

Ce ne serait pas un choc pour Google de s’appuyer sur les usines Samsung. Il est encore relativement difficile de produire des composants en 5 nm, et des clients comme Apple ont accaparé une grande partie de l’offre chez TSMC. La pénurie mondiale de puces ne fait qu’exacerber le problème. Samsung peut offrir non seulement une technologie de puce de pointe, mais aussi une production fiable qui réduira au minimum les pénuries de Pixel 6.

Si c’est vrai, le scoop met toujours en évidence la danse maladroite entre Google et Samsung. Ils dépendent les uns des autres et ont récemment collaboré sur la prochaine version de Wear OS. Dans le même temps, ils ont essayé de se saper les uns les autres par le biais d’accords en coulisse et de logiciels concurrents. Aussi relativement neutre que puisse être la division des puces de Samsung, Google demande toujours à un « ennemi » de fabriquer un composant clé du Pixel 6.